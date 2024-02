Megalakult az új szerb parlament kedden Belgrádban, miután hitelesítették a képviselők mandátumát, ám a házelnököt és helyetteseit csak később választják meg.

Az alakuló ülés az ellenzék heves tiltakozása közben nyílt meg. A kormányzat bírálói szerint választási csalás történt, és nem törvényes úton jutottak képviselői helyhez a korábbi kormánykoalíció pártjainak tagjai.

Az új összetételű törvényhozásban a 250 helyből 129 jutott a legnagyobb szerb pártnak, a Szerb Haladó Pártnak (SNS). Ez kilenccel több, mint az előző megbízatási időszakban volt, és ezzel a párt megszerezte az abszolút többséget.

A december 17-i előrehozott parlamenti választáson a második helyen a baloldali összefogás Szerbia az erőszak ellen nevű listája végzett, amelynek így 65 képviselője került be a parlamentbe. A harmadik az eddigi kisebb kormánykoalíciós partner, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) lett 18 mandátummal.

A parlamentbe bekerült még a jobboldali Remény koalíció (13 mandátum), valamint a civilekből álló, A nép egy hangja nevet viselő lista (13 mandátum).

A szerb pártok mellett öt kisebbségi párt is bekerült a törvényhozásba. A bosnyák kisebbség két pártjának kettő-kettő, az orosz, valamint az albán kisebbségnek pedig egy-egy képviselője került be a törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) hat politikusa ülhet be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt az előző választáson öt mandátumot szerzett.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője az alakuló ülést követően az MTI-nek azt mondta, nehéz munka vár a parlamentre, ha az ellenzék a mostanihoz hasonló módon fogja a következő időszakban is akadályozni a munkát. Reményének adott hangot, hogy ez nem így lesz, és az ellenzék is konstruktívan vesz részt a parlament munkájában a jövőben.

„Mi arra készülünk, hogy minden egyes, magyar szempontból fontos ügyet a parlament érdeklődésének a középpontjába helyezzünk, ahogy ez történt az elmúlt mandátumok során is”

– húzta alá.

Hozzátette:

„Nekünk az a feladatunk, hogy a migránsveszélyről, a biztonság kérdéséről, a kisebbségi jogok megvalósításáról, a gazdasági kérdésekről, a mezőgazdaságról, a termelők nyugdíjbiztosítási járulékának a kérdéseiről, és minden más olyan témáról beszéljünk és javaslataink legyenek, amelyek magyar szempontból és vajdasági szempontból érdeklődésre tartanak számot, amelyeknek a megoldását az emberek elvárják tőlünk”.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy mely pártok kerülnek be a kormányba, a koalíciós tárgyalások csak az alakuló ülést követően kezdődnek meg, de az előzetes bejelentések szerint a kormánykoalícióba ezúttal is bekerül a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt, amely 2012 óta közösen vezeti az országot a Szerb Haladó Párttal.

A szerbiai alkotmány értelmében a kormánynak a parlament megalakulását követően legfeljebb 90 napon belül meg kell alakulnia.

