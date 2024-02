Fagyos vízbe zuhantak az autóval, nem várt helyről jött a segítség

Úszó szaunán utazók mentettek ki a fagyos vízből két embert, akik egy autóval az oslói fjordba zuhantak.

The skipper of a floating sauna came to the rescue after a Tesla car plunged into an icy Oslo fjord. Nicholay Nordahl told @Reuters what had happened pic.twitter.com/hGO9ZElBJk

— Reuters (@Reuters) February 2, 2024