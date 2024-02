Úszni indult a dísztóba, búvárok találták meg a holttestét

Holtan találtak egy férfit a SoFi Stadion előtti mesterséges tóban a kaliforniai Inglewoodban péntek este.

Man drowns in lake outside SoFi Stadium in California https://t.co/nRuvW3vBnB pic.twitter.com/Y8qgOtKyWe

— New York Post (@nypost) February 4, 2024