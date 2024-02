Kormányellenes tüntetések törtek ki Haitin

Zavargásokba fordult kormányellenes tüntetések törtek ki hétfőn Haiti nagyvárosaiban.

Helyi sajtójelentések szerint az Ariel Henry miniszterelnök lemondását követelő tüntetők rendőrökkel csaptak össze, égő gumiabroncsokkal akadályozták a forgalmat és megbénították a tömegközlekedést. A közintézmények, bankok, iskolák zárva tartottak a szigetország északi és déli régióiban.

Kisebb demonstráció volt a fővárosban, Port-au-Prince-ben is, ahol több tucat aktivista gyülekezett a kormányfő hivatala előtt, aki egyben ügyvivő jelleggel az államfői tisztséget is ellátja. A rendőrség könnygázzal oszlatott. A tüntetők soraiban ott volt Claude Joseph volt miniszterelnök és elnökjelölt is.

Még legalább három napig lehet tüntetésekre számítani, tekintettel arra, hogy február 7-ét tartják egyfajta határidőnek Henry lemondására. Ez a dátum nagy jelentőséggel bír Haitin: 1986. február 7-én menekült el ugyanis Jean-Claude Duvalier egykori diktátor Franciaországba és 1991. február 7-én iktatták be Jean-Bertrand Aristide-et, az ország első demokratikusan megválasztott elnökét hivatalába.

Henry 2021-ben lett ideiglenes államfő is, miután Jovenel Moise elnököt meggyilkolták.

A többszörösen katasztrófa sújtotta szigetországban Moise meggyilkolása után szabadult el a pokol. Haitinek azóta is csak ügyvivő kormányfője és elnöke van, a parlament nem működik és a legfelsőbb bíróság is képtelen ellátni a feladatát, mert törvényhozás hiányában nem tudják kinevezni a bírókat. A belpolitikai káosz kialakulása óta a kormány fokozatosan veszíti el az ellenőrzést az ország mind nagyobb része felett, az irányítást pedig fegyveres bandák vették át, elharapódzott a törvénytelenség és az erőszak.