Josep Borrell: Veszélyes az UNRWA finanszírozásának függesztése

Aránytalan és veszélyes intézkedés a palesztin menekülteket segítő ENSZ-ügynökség (UNRWA) finanszírozásának felfüggesztése, ugyanis ezzel több százezer gázai életét sodorhatják veszélybe – foglalt állást az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn a közösségi oldalán megosztott üzenetében.

Josep Borrell emlékeztetett arra, hogy Izrael állítása szerint az UNRWA legalább 12 alkalmazottja október 7-én részt vett a Hamasz által izraeliek ellen vezetett támadásban. A vádak súlyosak, az érintettek közül senki sem maradhat megbüntetés nélkül – szögezte le.

Kiemelte ugyanakkor: az ENSZ-ügynökség központi szerepet játszik a katasztrofális méreteket öltő” éhségtől és betegségektől szenvedő, több mint 1,1 millió gázainak nyújtott támogatásban.

Noha néhány fontos adományozó és néhány EU-tagállam felfüggesztette pénzügyi hozzájárulását az ügynökség munkájához, a kérdést félreértések és félretájékoztatás kísérte. Sem az Európai Bizottság, sem az érintett tagállamok nem döntöttek a hozzájárulás végleges megszüntetése mellett. Egyes EU-tagállamok még növelik is a kifizetéseiket – húzta alá.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg felfüggesztett források összege több mint 440 millió amerikai dollárt (mintegy 157,5 milliárd forint) tesz ki, ami az ügynökség 2024-ben várható bevételének csaknem a fele. Az intézkedés fenntartása az ügynökség létét veszélyezteti – jelentette ki. Ha az UNRWA beszünteti vagy korlátozza a szolgáltatásait, ami akár már február végén megtörténhet, az jelentősen súlyosbítaná a jelenleg is zajló drámai humanitárius válságot.

„Több százezer palesztin élete forog kockán, nemcsak Gázában. Az intézkedés elsősorban azokat büntetné, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik. Egyének jogsértése soha nem vezethet egy egész népesség kollektív megbüntetéséhez” – fogalmazott.

Borrell arra figyelmeztetett, hogy az UNRWA megszűnése a regionális stabilitásra nézve is komoly kockázatot jelentene, ugyanis létfontosságú szolgáltatásokat is nyújt mintegy 5,6 millió palesztin menekültnek Ciszjordániában, Jordániában, Libanonban és Szíriában is.

Kiemelte: noha a jelenlegi izraeli kormány néhány tagja szeretné, ha az UNRWA bezárna, az nem oldaná meg a palesztin menekültek ügyét, csak rontaná a helyzetet. Az UNRWA hiányában Izraelnek közvetlenebb szerepet kellene vállalnia a palesztinoknak szánt élelmiszerek, gyógyszerek és más alapvető szolgáltatások biztosításában – közölte.

Kijelentette továbbá: az UNRWA 1949-es létrehozása óta való folyamatos működése mutatja, hogy az izraeli-palesztin konfliktust nem sikerült megoldani.

„Minden erőfeszítésünket a mélyebb okok kezelésére kell összpontosítanunk, és végre kell hajtanunk a nemzetközi közösség és az összes EU-tagállam által szorgalmazott kétállami megoldást, Izrael mellett egy palesztin állam létrehozását” – fogalmazott Borrell, majd hozzátette: az UNRWA küldetése automatikusan véget ér, amint létrejön egy szuverén palesztin állam, amely békében él Izraellel.

Meghívására az UNRWA főbiztosa, Philippe Lazzarini részt vesz az EU fejlesztési ügyekért felelős miniszteri tanácsának következő, február 12-én esedékes ülésén – tájékoztatott végezetül az uniós diplomácia vezetője.