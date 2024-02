Halálos áldozatot is követelő, borzalmas ítéletidő tombol Kaliforniában

A helyi idő szerint hétfő hajnali beszámolók szerint a Kaliforniát hétvégén elért viharzónával érkező szélvihar és esőzések nyomán számos út járhatatlanná vált kidőlő fák és az aszfaltra mosott sár és sziklák miatt. Az áradások veszélye miatt az állam több településén kitelepítést rendeltek el, a lakóknak átmeneti szállásokat alakítottak ki. A Los Angeles körüli hegyvidéki területen a lezúduló víz autókat ragadott el.

Santa Barbara Police went door to door evacuating residents in low-lying areas, as flash flooding hit the area.

Residents were urged to move to higher ground and to stay away from “extremely dangerous” creeks and flooded roadways.

February 5, 2024