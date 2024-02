Átverték a német gazdákat

A berlini kormány egy 17 milliárd eurós költségvetési lyukat többek között úgy akart betömni, hogy 900 millió euró értékben törölte a gazdák súlyadó mentességét és dízelolaj kedvezményét, aránytalanul terhelve ezt a foglalkozási ágat. A gazdáknál ez a megszorítás volt az utolsó csepp a pohárban, ami a mezőgazdasági munkák téli szünetében az utcára vitte őket. Tiltakozásuknak nagyon erős racionális alapja van: a súlyadóból befolyó pénzből az utakat kell karbantartani, ám a mezőgazdasági gépek jellemzően nem az utakon, hanem a földeken járnak, így alig tesznek kárt az aszfaltban. A dízelolaj kedvezmény pedig az élelmiszerellátás biztonságát garantáló szektornak szól, amennyivel olcsóbb az üzemanyag, annyival – lenne – olcsóbb az élelmiszer. Ez az alaphelyzet.

Miért volt ez a gazdáknál az utolsó csepp, amitől túlcsordult a pohár? Erre két válasz van. A gyakorlatias válasz az, hogy az EU mélyzöld ideológiája a mezőgazdaságban is megjelenik, így az ipari méretű (túl)termelés ésszerű és piaci alapú korlátozása mellett a gazdáknak egy sor olyan előírást is be kell tartaniuk, amelyet az unión kívüli riválisaiknak nem, és ez nagyon megdrágítja a termelést. A gazdák, különösen a kisebb és családi gazdaságok a szigorodó előírásokkal olyan plussz költségekkel szembesülnek, amelyeket már alig tudnak kigazdálkodni, így a most elfogadott megszorításokkal már egyértelműen veszteségessé válik a termelés. A támogatásaikat csökkentik, javulásra nincsen kilátás, ezért tüntetnek most.

Túlcsordult a pohár. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Van egy elméleti válasz is, amit szokásos megjegyzésünkkel kezdünk, miszerint összeesküvés-elméletek nincsenek, csak összeesküvések. A globalisták ugyanis abból indulnak ki, hogy a Föld termőterületnek felén állati takarmányt termesztenek, így amennyiben érdemben csökken az állati fehérje fogyasztása, akkor a felszabaduló termőföldön az immáron nyolcmilliárd ember számára lehetne élelmiszert termelni. Az olyan állati fehérjét, mint a húst, tojást, tejet és tejtermékeket idővel ki lehet váltani a lisztkukaccal, vagy a konszernek laboratóriumaiban kikísérletezett műhússal és más műanyag élelmiszerekkel.

A gazdaüldözésnek vannak mélyebb, anyagi okai is: Az EU 2028-ban induló új költségvetésében a jelenlegi kétharmadról egyharmadra csökkentenék az agrár-, regionális és kohéziós támogatásokat, amit a nagybirtok jobban ki tud gazdálkodni, magyarán “nincsen szükség” ennyi kis és közepes (családi) gazdaságra. A szigorodó előírásokkal és csökkenő támogatással tönkretett gazdaságokat a nagy befektetési alapok olcsóbban tudják felvásárolni. Hasonló folyamat zajlik nyugaton a gázkazánok betiltása által az ingatlanpiacon, ahol most olcsón lehet felújításra váró bérházakat venni. Az Elbától nyugatra még a családi gazdaságok dominálnak, amelyek felszámolását a mostani szabályozás és finanszírozás felgyorsítja, ezt felismerve tüntetnek a holland, belga, francia, olasz és német gazdák.

A nyugat-európai agrárium átstrukturálásának geopolitikai okai is vannak. A nagy amerikai befektetési alapok ukrajnai földbirtoka, vagy az onnan való export a fronthelyzet változásának függvényében akár veszélybe is kerülhet, ennél a bedőlő nyugat-európai gazdáktól olcsón megvett termőföld sokkal biztonságosabb befektetés. Az európai gazdák kieső termelését ráadásul remekül lehet Ukrajnából pótolni, így az ukránok devizabevételhez jutnak, amiből visszafizethetik a háborús hiteleket.

És végezetül válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy miért verték át a német gazdákat? A súlyadót végül nem kell megfizetniük és a dízelolaj kedvezményt csak három év alatt vezetik ki. Ennek költségét azonban egy “állatjóléti illetékből” finanszírozzák, amit az állati fehérjére vetnek ki. Hivatalosan a tömeges állattartást akarják ezzel visszaszorítani, aminek legdurvább formáját az EU már jó ideje felszámolta, így a valódi cél az állattartás és a húsfogyasztás további visszaszorítása. A drágább húsból, tojásból és tejből kevesebb fogy, ami ugyanúgy rossz a gazdáknak. A kör bezárul.

Ezért tüntetnek a gazdákkal az ukrán dömpingtől hasonlóan sújtott fuvarozók, valamint a megélhetésükért aggódó vendéglősök és más tipikus középosztálybeli vállalkozók, akik hiába várják évtizedes üzleti modelljük megvédését a globalista szivárványkoalícióktól. Az EU sem segít, a gazdák dömpinggabona kompenzációja tavaly szeptemberben kifutott és Brüsszel nem is akar új programot indítani, sőt, Ukrajna mellett Moldva agrártermékei számára is megadná a vámmentességet.

Ebben a nagy forgatagban Magyarország sokadjára kivételnek számít. A most zárult nemzeti konzultációban a kormány megkérdezte a magyarokat arról, hogy mit gondolnak a GMO-kezelt dömpingélelmiszerről és a társadalmi vita eredménye beépül a kormány politikájába. Nálunk nem a gazdák üldözése, hanem célzott támogatása zajlik, így Magyarország ebben is pozitív kivétel a régi normalitástól egyre jobban eltávolodó nyugaton és EU-n belül.

