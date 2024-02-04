Lezuhant egy rendőrségi helikopter, ketten meghaltak

A Hatay repülőteréről indult, Gaziantepbe tartó helikopterrel helyi idő szerint éjjel fél 11 körül vesztette el a kapcsolatot a légiforgalmi irányítás. A jármű a Gaziantep melletti Kartal falu közelében zuhant le.
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷
Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma…
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
Fahrettin Koca egészségügyi miniszter azt közölte, a sebesültet kórházban ápolják.
A tragédia okát nem közölték.