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Rendkívüli

Elgázolt egy embert a személyvonat a vasútállomástól nem messze

Lezuhant egy rendőrségi helikopter, ketten meghaltak

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Forrás: MTI
2024.02.04. 07:50

Főoldal / Külföld

Lezuhant egy rendőrségi helikopter szombat éjjel Törökország déli részén, két rendőr meghalt, egy társuk megsebesült – jelentette be Ali Yerlikaya török belügyminiszter az X közösségi oldalon.

A Hatay repülőteréről indult, Gaziantepbe tartó helikopterrel helyi idő szerint éjjel fél 11 körül vesztette el a kapcsolatot a légiforgalmi irányítás. A jármű a Gaziantep melletti Kartal falu közelében zuhant le.

Fahrettin Koca egészségügyi miniszter azt közölte, a sebesültet kórházban ápolják.

A tragédia okát nem közölték.

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