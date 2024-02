Könnygázzal oszlatták Szenegálban az elnökválasztás elhalasztása ellen tüntetőket

Könnygázzal oszlatták vasárnap Szenegál fővárosában, Dakarban az elnökválasztás elhalasztása ellen tüntetőket, az egyik megmozduláson előállították Anta Babacar Ngom elnökjelöltet is a kampánymenedzsere szerint.

Macky Sall szenegáli elnök szombaton jelentette be, hogy határozatlan időre elhalasztják az előzőleg február 25-re kitűzött elnökválasztást a jelöltlistával kapcsolatos viták miatt. Az ellenzék tiltakozott a döntés ellen és hatósági puccsnak nevezte a történteket. A nap folyamán mintegy kétszázan akadályozták Dakar egyik legfőbb közlekedési csomópontján a forgalmat gumiabroncsokból emelt, felgyújtott torlaszokkal.

A tömeg a mellékutcákban keresett menedéket, amikor a rendőrök könnygázt vetettek be és előállították az elégedetlenkedőket. A biztonsági erőkkel kialakult tülekedésbe legalább két ellenzéki elnökjelölt is belesodródott. Daouda Ndiaye mikroblogján írta, hogy rendőrök támadták meg, Anta Babacar Ngomot pedig kampánymenedzsere szerint előállították.

Aminata Touré volt miniszterelnök szintén arról számolt be a közösségi médiában, hogy előállították és egy rendőrőrsre kísérték. „Macky elnök hatalomból való távozására most bélyeget nyom a demokrácia példa nélkül álló elnyomása” – tette hozzá Touré. Az ellenzék további megmozdulásokat jelentett be hétfőre a parlament épülete elé.

Sall elnök szombati bejelentése nyomán a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) aggodalmát fejezte ki a halasztás miatt és egy új időpont kitűzését sürgette minél előbb.

Kiemelt kép: EPA/Jerome Favre