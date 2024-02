Elhunyt Namíbia hivatalban lévő államfője

A 82 éves államfőt a windhoeki Lady Pohamba kórházban érte a halál, csupán néhány héttel azután, hogy egy orvosi rutinellenőrzésen rákbetegséget állapítottak meg nála.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint az elhunyt elnök teendőit az eddigi alelnök, Nangolo Mbubma veszi át.

BREAKING | President Hage Geingob, 82 has died. He died on Sunday at 00:04.

Vice President Nangolo Mbumba announced his passing on nbc.

President Geingob was admitted at Lady Pohamba Private Hospital’s Intensive Care Unit following a medical treatment for cancerous cells after… pic.twitter.com/5U8hWhvvrS

— NBC Digital News (@NBCDigitalNews) February 4, 2024