Donald Trump szerint a közel-keleti feszültség újabb jelentős inflációs nyomást okozna egy olajár-növekedés esetén

A Közel-Keleten fokozódó feszültség komoly inflációs veszéllyel jár az energiaárak ismételt növekedése révén – jelentette ki Donald Trump egy vasárnap sugárzott interjúban.

A jelenleg legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiráns volt elnök a Fox News hírtelevízióban sugárzott hosszabb interjúban kifejtette, hogy „szerte a Közel-Keleten ismét bombák hullanak, kereskedelmi hajók kerülnek támadás alá”, és amennyiben ez folytatódik, az jelentős olajár-növekedéssel járhat, ami ismételten az infláció emelkedését okozhatja.

Donald Trump a határok szigorú őrizetének szükségességéről is beszélt, jelezve, elnöksége idején az Egyesült Államok déli határai zárva voltak, ezzel szemben

Joe Biden alatt milliók jutottak be az országba.

A republikánus politikus azonnali cselekvést sürgetett a mesterséges intelligencia területén, mert véleménye szerint az kicsúszhat az ellenőrzés alól, és „akár háborúk kirobbanásához is vezethet”.

Donald Trump kitért arra: a jelenlegi amerikai adminisztráció elkötelezettsége az elektromos autógyártás iránt az Egyesült Államokból Kína és más országok felé tereli az autógyártást, ezért számos autóipari munkahely vándorolhat át a konkurens gazdasági nagyhatalomhoz, ahol az elektromos járművek gyártásához szükséges alapanyagok találhatók.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok kőolajjal és földgázzal rendelkezik, ezért a közlekedését is erre kellene építenie. Hozzátette ugyanakkor, hogy aki elektromos autót akar vásárolni, annak ezt lehetővé kell tenni, de ugyanúgy a belső égésű motorral működő vagy hibrid járműveket is meg kell tartani, továbbra is elérhetővé téve az amerikai emberek számára.

A volt elnök legfőbb politikai riválisával, Joe Bidennel kapcsolatban úgy fogalmazott, „országunk nem él túl” egy újabb Biden-elnökséget, mert a hivatalban lévő elnök „inkompetens”.

Donald Trump a jelenlegi felmérések szerint magasan a legnépszerűbb republikánus politikus,

akinek már csak egyetlen kihívója van a republikánus elnökjelölti versenyben, Nikki Haley korábbi dél-karolinai kormányzó személyében. A hivatalos republikánus előválasztási folyamat február 8-án Nevada államban jelölőgyűlésekkel folytatódik, amin Nikki Haley nem vesz részt.

Nikki Haley, a Republikánus Párt február 24-i dél-karolinai előválasztására készül, ami számára „hazai pálya”, és elemzők arra mutatnak rá, hogy ha ott sem tud Donald Trump fölé kerekedni, akkor az az elnökjelölti reményeinek végét jelentheti.

A felmérések január végén Donald Trump magabiztos fölényét mutatták vele szemben Dél-Karolina államban is, miután a volt elnök januárban megnyerte az első két republikánus előválasztást, Iowában és New Hampshire államban.

Kiemelt kép: Donald Trump volt amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)