Több embert megkéselt egy afrikai támadó Párizs egyik pályaudvarán

A párizsi rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövetőt őrizetbe vették, az egyik megtámadott súlyos sérüléseket szenvedett, őt intenzív osztályon kezelik.

🚨🇫🇷 Three people have been injured in a terror attack in Paris on Saturday morning.

A man attacked passengers at the Gare de Lyon train station with a knife and a hammer.

Police say the perpetrator is an asylum seeker from Mali.

