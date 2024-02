Rendkívüli terrorkészültséget rendeltek el, miután a Hamász megtámadta az USA firenzei konzulátusát

Két Molotov-bombát dobtak az amerikai konzulátus falához, a meggyújtott benzines üvegek az épület előtti úttesten égtek ki. Senki sem sérült meg, a konzulátus munkájában az eset nem okozott fennakadást.

A támadás csütörtökre virradóan történt, majd

A kétperces, arab nyelvű, olaszul feliratozott videót az amerikai konzulátus előtt vették fel éjszaka. A felvételen végig a konzulátus épülete látszik, az alámondott szöveg szerint pedig: Allah segítségével megindul az első akció, amellyel halál vár a cionistákra Európában.

Breaking: 2 molotov bombs against the US Consulate in Florence, video claiming responsibility shows a self-declared Hamas supporter announcing a wave of attacks in Europehttps://t.co/74Uih82xqJ

— Program On Extremism (@gwupoe) February 2, 2024