Egymás után szálltak fel a B1-es nehézbombázók – napokig tarthatnak a jordániai dróntámadásra adott amerikai válaszcsapások

Betartotta fenyegetését az Egyesült Államok, és válaszcsapásokat kezdett iraki és szíriai fegyveres csoportok ellen múlt éjszaka. Washingtoni beszámolók szerint ez kezdete annak a megtorló akciónak, amit Joe Biden amerikai elnök azért rendelt el, mert a múlt héten Jordániában dróntámadás ért egy támaszpontot, amiben három amerikai katona életét vesztette. Az amerikai légierő nehézbombázói 85 célpontot támadtak, egyebek mellett fegyver- és lőszerraktárakat. Az iráni elnök még az amerikai válaszcsapás előtt leszögezte, hogy erős reakcióra számíthat az, aki ártani próbál Iránnak.

Egymás után szálltak fel a B1-es nehézbombázók egy amerikai támaszpontról péntek éjjel. Az erről készült felvételeket az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tette közzé, azonban a helyszínt nem közölték. A hivatalos jelentések szerint a gépek az Iráni Forradalmi gárda és az általa támogatott fegyveres csoportok létesítményeire mértek csapást Irakban és Szíriában.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán erősítette meg a támadást. Joe Biden bejegyzésében úgy fogalmazott: „Nem keresünk konfliktust a Közel-Keleten, vagy bárhol máshol a világon. De mindazoknak, akik ártani akarnak nekünk, válaszolni fogunk.”

A washingtoni vezetés egy múlt vasárnapi jordániai dróntámadást torolt meg, amelyben három amerikai katona életét vesztette, több mint negyvenen pedig megsérültek.

Az elesett fegyveresek holttestét pénteken katonai tiszteletadás mellett fogadta az amerikai elnök egy delaware-i légitámaszponton. Joe Biden már a hét elején válaszcsapásokat ígért, amelyek akár napokig tarthatnak.

Több mint 160 amerikai célpontot ért támadás a Hamász izraeli akciójának kezdete óta

A Pentagon jelentése szerint október óta több mint 160 támadás ért amerikai célpontokat a Közel-Keleten, azonban az egy héttel ezelőtti volt az első eset, hogy ilyen akcióban amerikai katonák haltak meg.

„Az október 7-én Izrael ellen elkövetett aljas Hamász-támadást követően az Irán által támogatott terroristacsoportok megpróbáltak még nagyobb zűrzavart kelteni, mint például a Vörös-tengeren a kereskedelmi hajókat támadó húszik. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy elkerüljük a szélesebb körű konfliktust a régióban, de minden szükséges intézkedést megteszünk az Egyesült Államok érdekeinek és népének védelmében” – hangsúlyozta Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter.

A teheráni vezetés tagadta, hogy köze lenne az amerikai támaszpont elleni támadáshoz. Az iráni elnök azonban pénteken, még az amerikai válaszcsapás előtt leszögezte, hogy

erős reakcióra számíthat az, aki ártani próbál Iránnak.

Ebrahim Raiszi iráni elnök meglátogatja az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészeti bázisát a dél-iráni Bandar Abbászban, 2024. február 2-án. Raiszi hangsúlyozta, hogy országa nem fog háborút indítani, de „határozottan válaszol, ha bármely ország megpróbálja megfélemlíteni Iránt”. (Fotó: EPA/Iráni Elnöki Hivatal)

„Korábban, amikor az Egyesült Államok az iszlám Iránnal akart tárgyalni, a fenyegetések nyelvét használta, és azt mondta: a katonai beavatkozás is elképzelhető. Most nem hallani ezeket a szavakat. Még azt is hallani a másik oldaltól, hogy nem áll szándékukban konfliktusba kerülni Iránnal. Mi nem fogunk háborút indítani, de ha egy ország erőszakoskodni akar velünk, akkor az Iráni Iszlám Köztársaság határozott választ fog adni” – fogalmazott Ebrahim Raiszi.

Az iraki haderő jelentése szerint az ország Szíriával közös határánál csapódtak be a lövedékek. Közleményükben kiemelték: a légicsapások sértik Irak szuverenitását, aláássák a bagdadi kormány erőfeszítéseit, és olyan fenyegetést jelentenek, amely az egész régióban súlyos következményekkel járhatnak.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök beszáll az Air Force 1 elnöki különgépbe a Maryland állambeli Andrews katonai támaszponton, 2024. február 1-jén. (Fotó: EPA/Shawn Thew)