Újabb manőverező robotrepülőgépeket lőtt ki Észak-Korea

Észak-Korea kilőtt több manőverező robotrepülőgépet a félsziget nyugati partjairól pénteken, ez évben már negyedik alkalommal – közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara.

A szöuli jelentés szerint a tesztkilövésre helyi idő szerint délelőtt 11 órakor került sor, ugyanakkor nem közölték a robotrepülőgépek számát.

„Hadseregünk szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal, hogy észleljük az észak-koreai provokációk további jeleit” – közölte a déli vezérkar.

Phenjan január 24-én, 28-án és 30-án hajtott végre hasonló kísérleti akciót, melyek közül egy alkalommal egy új fejlesztésű, tengeralattjáróról indítható, stratégiai manőverező robotrepülőgépet lőtt ki a félsziget keleti oldalánál.

Ezeket a kísérleteket Észak-Korea is megerősítette, és utalt arra is, hogy a kilőtt robotrepülőgépek nukleáris robbanófejek szállítására is alkalmasak.

A KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség arról is írt: az országot vezető Kim Dzsongun ellátogatott egy hajógyárba, és ott arról beszélt, hogy a haditengerészet erejének növelése „jelenleg a legfontosabb” annak érdekében, hogy felkészüljenek az esetleges fegyveres összecsapásokra, így a robotrepülőgépek tesztelése mellett új hadihajók – köztük egy atom-tengeralattjáró – kifejlesztése is a phenjani vezetés jelenleg zajló katonai fejlesztési tervének alapvető része.

A dél-koreai országegyesítési minisztérium arra hívta föl a figyelmet, hogy Észak-Korea minden jel szerint a Koreai-félszigetet a Közel-Kelethez hasonló régióvá akarja tenni, ahol állandóan fennáll a katonai konfliktus veszélye.

