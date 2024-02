Robbanás történt a Biskek hőerőművében, többen megsérültek

A tárca arról tájékoztatott, hogy robbanás történt, majd tűz ütött ki az erőmű egyik kazánjában, az erőmű három dolgozója súlyosan megsérült, kórházba szállították őket. A tüzet két órán belül eloltották.

A tárca szóvivője szerint a kazán üzemképtelenné vált, de ez nincs befolyással Kirgizisztán áramellátására. Intézkedéseket foganatosítottak a baleset következményeinek megszüntetésére – tette hozzá.

Explosion occurred at thermal power plant in Bishkek. Five people injured

According to preliminary data, a boiler exploded.

Five employees of the station received severe burns and poisoning from combustion products, writes https://t.co/dlXNjggJvX .

