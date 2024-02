Mobilházakra zuhant egy kisrepülőgép, többen meghaltak

Scott Ehler beszámolója szerint a repülőgép a St. Pete-Clearwater nemzetközi repülőtérről szállt fel, és a kifutópályától öt kilométerre északra tűnt el a radarról.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) közlése szerint a Beechcraft Bonanza V35 típusú, egymotoros könnyű repülőgép pilótája csütörtök este 7 órakor jelezte az irányítóközpont felé a motor meghibásodását.

A kisrepülő ezután veszíteni kezdett a repülési magasságból, majd Clearwaternél a mozgatható házakból álló Bayside Waters lakótelepre zuhant. A zuhanás következtében egy mobilotthon teljesen megsemmisült, további három kigyulladt, de a tűzoltók hamar eloltották a tüzet – számolt be róla Ehlers.

Multiple mobile homes on fire after small plane crash in Clearwater, Florida. Number of victims not yet known pic.twitter.com/Pxzg9UMbxw

— BNO News (@BNONews) February 2, 2024