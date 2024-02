Közel tíz óra után kiszabadultak a törökországi gyárban túszul ejtett munkások

Egy fegyveres férfi ejtett túszokat a Procter & Gamble kozmetikai vállalat egyik törökországi üzemében, tiltakozásul Izrael gázai övezeti hadjárata ellen – közölte a Demirören török hírügynökség csütörtök délután.

Seddar Yavuz, Kocaeli tartomány kormányzója arról számolt be, hogy

#BREAKING

Türkiye: The shooter was apprehended & all #hostages were released in the P&G Chemicals factory in #Türkiye, Turkish media report.

Some staff at a Procter & Gamble factory in northwestern Turkiye had been taken hostage by an armed man apparently protesting against… pic.twitter.com/w7UbdHbKmH

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 1, 2024