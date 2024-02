Kétségbeesett sikoltást halottak a lakók, maró lúggal öntötték le az anyát és két gyermekét az utcán

Jelenleg is körözik a férfit, aki csütörtök este a dél-londoni Clapham Common melletti Lessar Avenue-n lúgos anyaggal leöntött egy anyát és két gyermekét. Az incidens következtében további hét embert, köztük rendőröket és szomszédokat szállítottak kórházba, akik a család segítségére siettek és szintén érintkeztek a maró anyaggal. Úgy tudni, hogy az elkövető, a 35 éves Abdul Shokoor Azedi, aki ismerte a nőt és célzottan támadt rá és gyerekeire az utcán.

Hunt for fugitive chemical attacker: Police say suspect, 35, is from Newcastle area and has ‘significant injuries’ to the right side of his face – as they warn public ‘do not approach him’ after mother and two children were doused in corrosive substance https://t.co/xR30IqGrjo pic.twitter.com/PrQANh85uL

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 1, 2024