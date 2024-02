Európa-szerte folynak a tüntetések – a holland gazdák is csatlakoztak a demonstrálókhoz

Európa-szerte folytatódnak a gazdatüntetések: Portugáliától Hollandiáig számos országban tartottak traktoros demonstrációkat. A gazdálkodók elsősorban az unión kívüli termékek beáramlása, illetve a növekvő üzemanyagárak és a csökkenő állami támogatás miatt aggódnak. A tagállamok kormányai rendkívüli intézkedésekkel próbálják nyugtatni az elégedetlenkedőket.

Vízágyúval szorították ki a rendőrök csütörtök este a tüntetőket Brüsszel központjából. A traktorokkal érkező gazdák az uniós állam- és kormányfők tanácskozásának napjára időzítették a tiltakozást. A csúcstalálkozó már rég véget ért, amikor a belga fővárosban sikerült helyreállítani a rendet.

Délután az Európai Bizottság elnöke és a belga kormányfő, illetve a leköszönő holland miniszterelnök is a tüntető gazdák képviselőivel egyeztetett. A kedélyeket viszont nem sikerült lecsillapítaniuk.

Éjfélkor a belgiumi gazdák traktorokkal zárták el a forgalom elől a Hollandia felé vezető határátkelők egy részét.

Ezzel egy időben ismét blokád alá vonták az ország második legnagyobb tengeri kikötőjét. A szervezők közölték, hogy csak akkor függesztik fel akcióikat, ha a kormány konkrét intézkedéseket terjeszt elő az ágazat problémáinak kezelésére. A határ menti tiltakozáshoz a holland termelők is csatlakoztak.

„Tavaly mi is tüntettük, és a belgák mellénk álltak, most mi segítjük őket. Ugyanakkor figyelmeztetjük az új kormányt alakító holland politikusokat is, hogy ne feledkezzenek meg rólunk” – mondta egy holland sertéstenyésztő.

Franciaországban pénteken tömött konvojokban indultak haza az autópályákat addig lezárva tartó tiltakozók

A gazdálkodókat tömörítő két legnagyobb érdekképviselet előző este közölte, hogy felfüggeszti az országos blokádot, miután a francia kormányfő újabb intézkedéseket jelentett be a gazdák terheinek enyhítésére.

A két hete tartó megmozdulásokban a francia termelők nagyjából 10 százaléka, csaknem 40 ezer ember vett részt.

„Nem vagyok teljesen elégedett. Nagyon várom a következő heteket, hónapokat, hogy kiderüljön, lesz-e konkrét eredménye annak, ami elhangzott, vagy csak üres ígérteket kaptunk” – mondta egyikük.

Vannak, akik még kitartanak: Nantes közelében például többtucatnyian tartják továbbra is blokád alatt az egyik francia élelmiszerlánc regionális raktárát.

Dél-Európában is mozgolódnak a gazdák: pénteken a máltai Floriana utcáin is felvonultak a traktorok.

„Azért jöttünk, mert nem értünk egyet az Európai Unió által javasolt környezetvédelmi és adminisztratív előírásokkal. A megélhetésünket sodorják veszélybe azzal, hogy csökken a versenyképességünk az Európán kívülről érkező termékekkel szemben” – vélte az egyik tüntető.

A közös uniós agrárpolitika mellett az egyes tagországokban élő gazdák más-más problémákkal kénytelenek szembenézni. Portugáliában és Spanyolország több régiójában például rekordméretű aszály pusztít, ezért a hatóságok a vízfogyasztás drasztikus korlátozását fontolgatják.

A portugál termelők csütörtökön traktorokkal vonultak ki a főváros, illetve a spanyol határ felé vezető autópályákra. A lisszaboni kormány 500 millió euró, azaz több mint 190 milliárd forint értékben ígért gyorssegélyt az érintetteknek, hogy elejét vegye a helyzet elmérgesedésének.

Ismét utcára vonulhatnak a német gazdák is, akik januárban több nagyvárosban tartottak traktoros demonstrációkat.

A szövetségi parlament ugyanis pénteken jóváhagyta az idei költségvetést, amelyben az is szerepel, hogy a gazdák követelései ellenére a kormány fokozatosan megszünteti a mezőgazdaságban használt üzemanyag adókedvezményét. A német gazdák szerint ez csődbe viheti az ágazatot.

