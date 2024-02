Égő raklapok, lezárt határok, megbénított kikötők – Belgiumból érkező gazdák erősítették a holland blokádot

A kontinens számos országában demonstráló gazdák elégedetlensége csütörtökön tovább fokozódott: több mint ezer traktoros vett részt egy nagyszabású tüntetésen az európai agrárpolitika ellen Brüsszelben, ahol európai uniós csúcstalálkozót tartottak.

A tüntetők és a rendőrség közötti kisebb feszültségek ellenére a gazdák akciója összességében zökkenőmentesen zajlott. Pénteken pedig

amikor a Belgium északi részéből, Flandriából érkező gazdák is erősítették a holland termelők tiltakozó megmozdulásait – teszi hozzá a belga lap.

A gazdák lezárták a két ország közötti határátkelőket, és

A holland–belga határ közelében élő gazdák tiltakozásai ellátási problémákat okoztak az Albert Heijn szupermarketlánc belga üzleteiben. Csütörtök este a Jumbo (Woerden) és az Aldi (Groningen) üzletláncok elosztóközpontjait is rövid időre lezárták Hollandiában.

Belgiumban Antwerpen környékét és az ettől északra levő autópályákat bénították meg a flamand gazdák, az autópályák nehezen járhatók, kijárataik forgalmát szintén traktorok lassítják. A flamand gazdák pénteken újra megközelíthetetlenné tették Belgium északi-tengeri kikötője, Zeebrugge kikötőjébe vezető utakat is. Az ország második legnagyobb tengeri kikötőjét keddtől két napra már zár alá vették.

🟦 Belgian farmers threatened to block access to the Zeebrugge container port.

They chased off the Environment Minister. #NoFarmersNoFood Share ✅ support local farmershttps://t.co/29sQ2fRTmi pic.twitter.com/Bg8yRKnxkK

— Resist CBDC (@Resist_CBDC) January 31, 2024