Antifa – veszélyes baloldali militáns szervezet, anarchista nézetekkel

Az Antifa rövid háttere, valamint erőszakos, anarchista, államellenes jellegük.

Az Antifa, illetve az Antifasiszta Akció fogalma Olaszországból származik, ahol Mussolini ellenségeit hívták antifasisztáknak. Németországban 1923 óta létezett az Antifa, mint a Vörös Frontharcos Szövetség része. Az Antifa radikális baloldali csoportokból, szervezetekből áll, akik eredetileg a fasizmus, ma már inkább a nacionalizmus, a konzervativizmus. a nemzeti értékek, illetve az állami rend ellen szerveződnek. Az antifasiszta politikai megmozdulások történelmileg párosíthatóak az anarchizmussal és az anarchokommunizmussal. Tevékenységükben fontos szerepet játszanak az erőszakot alkalmazó tüntetések.

Pierre-André Taguieff (sz. 1946) francia filozófus, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ kutatási igazgatója úgy látja, hogy az antifasizmus fogalma „a szovjet propaganda tiszta terméke volt […] az 1950-es évektől ideológiai háborús gépezetté vált, amely virágzott a nyugati demokráciákban”. Taguieff szerint a baloldal legnagyobb „bűvészmutatványa” az, hogy „sikerült elérnie, hogy az antifasiszta diskurzus a valódi fasizmus hiánya ellenére is fennmaradjon a közéletben”, továbbá szerinte „az antifasizmus félelmetes eszköznek bizonyult az eltérő vélemények illegitimizálásához”.

Az Antifa tagjai erősen migrációpártiak, egyes Antifa-csoportok közreműködnek az „Egy ember sem illegális” kampányban, amelynek keretében segítséget nyújtanak kitoloncolással fenyegetett migránsok rejtegetésében. Az általuk szélsőjobboldalinak bélyegzettekkel szembeni erőszakra, blokádokra és szabotázsakciókra buzdítanak, a céljuk az állam megbénítása, a társadalmi rend felborítása és ezáltal anarchia szítása.

Az Antifa tagjai által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények:

(Súlyos) testi sértés – Btk. 164. § (1)

Garázdaság – Btk. 339. § (1)

Közösség tagja elleni erőszak -Btk. 216. § (1)

Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése – Btk. 217. § (1)

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása – Btk. 254. § (1)

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés – Btk. 255. § (1)

Terrorcselekmény – Btk. 314. § (1)

Az Antifára többen, megalapozottan, terrorszervezetként tekintenek, bár hivatalosan nem minősül annak. Az Antifa működésében egyértelműen felfedezhetők a terrorszervezetek ismérvei, jellegzetességei, hiszen személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményeket hajtanak végre, és mindezt a lakosság megfélemlítése, illetve az állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjének megváltoztatása vagy megzavarása érdekében teszik.

A német Alkotmányvédelmi Hivatal szerint az Antifa követői rendszeresen szólítanak fel erőszakos akciókra az általuk fasisztának vélt személyek, csoportok vagy intézmények ellen, egyedi esetekben pedig még az emberi élet kioltását is elfogadhatónak tartják. A német Alkotmányvédelmi Hivatal az Antifáról szóló tanulmányban kitért arra is, hogy a folyamatos agresszív „antifasiszta harc” célja a félelem légkörének megteremtése a szervezet által jobboldaliként, illetve jobboldali szélsőségesként azonosított emberek körében, ily módon pedig a politikai ellenfeleiket szorítanák ki a nyilvánosságból. A német Alkotmányvédelmi Hivatal deklarálta: a szélsőbaloldali értelemben vett „antifasizmus” az államot és annak szabad, demokratikus alaprendjét is aláássa.

Tom Vandendriessche, a belga Flamand Érdek párt brüsszeli képviselője tavaly tett fel írásbeli választ igénylő kérdést az EP-ben az Antifa akciói miatt. A flamand politikus úgy fogalmazott: az Antifa baloldali, decentralizált politikai szervezet, amely azt állítja, hogy harcol a rasszizmus és a fasizmus ellen, miközben „az autonóm csoportok az Antifa zászlaja alatt hajtanak végre politikai akciókat, és nem kerülik az erőszakot. Nemrég fény derült arra, hogy az Antifa összeállított egy halállistát, amelyen a jobboldali AfD párt 53 politikusa szerepel, a bombakészítési utasításokkal együtt.”

Néhány példa az erőszakos tevékenységre és államellenes akciókra a szervezettel kapcsolatban

Németország újraegyesítésének 20. évfordulóján, 2010-ben, Brémában tartott felvonulást az Antifa, ahol az alábbi molinót feszítették ki: „Nem a nemzet napja, nem Németország napja! Te azt mondod, Németország – mi azt mondjuk, pusztulj!” Ezt követően 2012-es müncheni felvonuláson ezt írták ki az antifák: „Szeretjük a hazaárulást! A nacionalizmus és történelmi revizionizmus ellen, és Németország ellen is!” Ugyanekkor szerepelt ez is egy molinón: „Szeretjük a nemzethalált! A nemzetnél valami jobbért!” – „Nincs szeretet Németország számára! Se nemzet, se határok!”

A Német Alkotmányvédelmi Hivatal és a Szövetségi Rendőrség interneten megjelent kockázatelemző tanulmánya szerint a szélsőbaloldali Antifa nevű terrorszervezet erőszakos támadásokat készíthet elő jobboldali politikusok, konzervatív újságírók és a rendőrség ellen. A hivatal jelentése még a „célzott gyilkosságokat” sem tartja elképzelhetetlennek a szélsőbaloldali Antifa részéről.

2023-ban egy körülbelül 15 fős antifa-szimpatizáns csoport erőszakos cselekményeket hajtott végre különböző helyszíneken Budapesten, mivel a célpontjai „jobboldali beállítottságúnak tűnhettek”. Az aktivisták három lengyel állampolgárt megtámadott 7-8 fő, és különböző eszközökkel (pl. viperával) ütlegelni kezdték őket, többen csonttörést szenvedtek. Egy 8 fős csoport támadott meg viperával és gázspray-vel egy military ruházatban lévő férfit, aki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, illetve egy magyar párt támadott meg egy 5 fős banda, az egyik járókelő súlyos sérüléseket szenvedett. Az Ein Prozent nevű németországi mozgalom honlapja szerint a támadássorozat elkövetői minden bizonnyal a Pörölyös banda nevű szélsőbaloldali radikális szervezet tagjai lehettek, amelyet a 2010-es évek közepén alapított Lina Engel és Johann Guntermann.

Hazánk tekintetében jelentőséggel bír, hogy egy német antifákhoz köthető oldalon (https://afaeurope.noblogs.org) jelent meg egy felhívás az idei Becsület Napjával kapcsolatban: „A 2023-as budapesti Becsület Napja körüli események során az antifasiszták tömeges elnyomásnak voltak kitéve. Azóta az ügyészség nyilvánosan keresi az aktivistákat. A német és magyar rendőrség a jobboldali konzervatív és fasiszta média narratíváit használja fel, és bűnszervezetnek tekinti az Antifa mozgalmat.” Szerintük a fasiszták Európa-szerte továbbra is biztonságos és kapcsolatteremtő helyként használják Magyarországot, így február 10-re Budapestre hívják tiltakozni/tüntetni a szélsőbaloldali eszmék híveit.

Kiemelt kép: A Black Lives Matter és az Antifa (antifasiszta) mozgalom tüntetésének egyik résztvevőjét veszik őrizetbe rendőrök a Los Angeles-i szövetségi bíróság közelében 2020. július 25-én. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)