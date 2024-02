A francia mezőgazdasági szakszervezetek a blokádok feloldására szólították fel a tüntető gazdákat

A francia mezőgazdasági termelők többségi szakszervezetei csütörtökön a stratégiai útvonalakon felállított blokádpontok feloldására szólítottak fel, miután Gabriel Attal miniszterelnök részletes intézkedéssorozatot jelentett be a tüntető gazdák terheinek csökkentésére.

„Mindannak fényében, amit bejelentettek (…), meg kell változtatnunk cselekvési módszereinket, ezért felszólítjuk a tagjainkat, hogy függesszék fel a blokádokat, és a mozgósítás új formáját válasszák” – jelentette ki Arnaud Gaillot, a Jeunes Agriculteurs (Fiatal Gazdák) elnöke, Arnaud Rousseau-val, a legjelentősebb francia mezőgazdasági szervezet, az FNSEA elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján. Utóbbi üdvözölte a „kézzelfogható előrelépést”.

„Hétfőtől kezdve munkához látunk a prefektúrákon és a minisztériumokban, hogy a bejelentett intézkedéseken dolgozzunk, hogy lássuk, hogyan alkalmazzák azokat, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy a gyakorlatban is megvalósuljanak”

– hangsúlyozta a Fiatal Gazdák vezetője, aki mindazonáltal feltételeket szabott a kormánynak.

A szakszervezeti vezetők szeretnék kézhez kapni a bejelentéseket összefoglaló dokumentumot, a mezőgazdasági törvénytervezet mielőbbi parlamenti elfogadását is kérik. Arnaud Gaillot arra is figyelmeztetett, hogy „ha ezek az ígéretek nem teljesülnek, nem fogunk habozni, hogy egy széleskörű mozgósítást indítsunk”.

Az FNSEA vezetője emlékezett, hogy a gazdák mintegy tíz százaléka, csaknem 40 ezren vettek részt tiltakozó akciókban október óta.

„Ez a megmozdulás különösen figyelemre méltó volt a felelősségtudat miatt”

– mondta Arnaud Rousseau. A tiltakozásban rengeteg fiatal vett részt. Minket is meglepett, hogy ők is a saját kezükbe akarják venni a szakmájuk jövőjét. Független emberek vagyunk és maradunk, akik elkötelezettek a függetlenségük mellett„ – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a gazdákat nagyon meghatotta az a támogatás, amelyet az egész nemzet részéről kaptak. Az FNSEA elnöke számára ez a mozgósítás bebizonyította, hogy a termelés, a szuverenitás és a jövedelem a szakmánk jövőjének elengedhetetlen elemei.

Az FNSEA elnöke felhívta a figyelmet Európa süketségére is.

A mezőgazdaságunkért folytatott küzdelem szorosan összefügg azzal, hogy mi történik Európában a jövőben

– mondta. „Több mint egy éve tétovázunk a mezőgazdasági import kérdésében, és most olyan határozott döntésekre várunk, amelyek megvédik az európai belső piacot„ – hangsúlyozta, amikor Brüsszelben az Európai Bizottság az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalának korlátozására irányuló intézkedéseket javasolt. Arnaud Rousseau megerősítette, hogy ragaszkodik Európához, de elítélte annak technokrata hozzáállását, amelynek ”távolról hozott döntései nem tisztelik a gazdák munkáját”.

A miniszterelnök a hivatalában délben tartott sajtótájékoztatóján egyebek mellett bejelentette, hogy a kormány felfüggeszti a növényvédőszer-használat csökkentését célzó terveit, és 150 millió euróval mérsékli a gazdák adó- és járulékterheit.

A kormány azt is meg akarja akadályozni, hogy Franciaországba olyan gyümölcsöket és zöldségeket importáljanak, amelyeket az Európai Unióban betiltott tiakloprid hatóanyagú nevű növényvédő szerrel kezeltek.

A kormányfő emellett ”egyértelmű európai szintű jogalkotást sürgetett annak meghatározására, hogy mi a szintetikus hús„, amelyet állati szövetsejtekből állítanak elő, és nem engedélyezett Európában.

Gabriel Attal azt is szorgalmazta, hogy az Európai Unióba irányuló ukrán gabonaimport korlátozásának kérdéséről is legyenek tárgyalások. Az EU eddig nem vette fel a gabonaféléket azon ”érzékeny„ termékek listájára, amelyek behozatalát korlátozni lehet.

A miniszterelnök csaknem egy héttel a mezőgazdasági termelőknek tett első bejelentései után azt is megígérte, hogy megerősíti az áruházláncok, a forgalmazók és az agráripari vállalkozások közötti ádáz árháborúban a gazdák jövedelmét védő hatályos törvényt.

A francia gazdasági miniszter, Bruno Le Maire eközben bejelentette, hogy az összes nagy szupermarketláncot az elkövetkező napokban ellenőrzi„.

„A több mint 10 ezer ellenőrzés a termékek francia eredetét” fogja ellenőrizni – hangsúlyozta a tárcavezető.

Gabriel Attal a mezőgazdasági örökségekre vonatkozó adómentességi küszöbök megemelését is megígérte.

A gazdatüntetések két hete tartanak Franciaországban, ahol a stratégiai útvonalakon blokádpontokat állítottak fel a tüntetők. A szerda délután a Párizstól délre található legnagyobb nemzetközi nagybani piac, a Rungis blokád alá vételi kísérlete miatt őrizetbe vett 91 ember közül mindenkit elengedett a rendőrség, és csütörtökön már teljes nyugalom volt a környéken.