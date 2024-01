Szomália elnöke szerint a vörös-tengeri válságot a Nyugat és Kína megállapodása rendezheti

A Vörös-tengeren kialakult konfliktushelyzet a globális kereskedelmet veszélyezteti, és csakis a Nyugat és Kína közötti paktum teremthet stabilitást – hangoztatta Haszán Sejk Mohamud szomáliai elnök a La Repubblica című olasz napilapnak adott interjúban szerdán.

Kijelentette: a Vörös-tengeren zajló nagy játszmában Nyugat és Kína közötti paktumra van szükség a stabilitás és a kölcsönös gazdasági érdekek védelme érdekében a globális kereskedelmi szempontból döntő jelentőségű térségben.

A Vörös-tengerre és az Indiai-óceánra egyaránt néző afrikai ország államfője úgy vélte, hogy a nemzetközi politikai szereplőknek kell megoldást találniuk, mivel a térség államai egymással is konfliktusban állnak, miközben belső válsággal is küzdenek. Jemen válságban van, és Szudán is nehézségbe került – hangoztatta.

Haszán Sejk Mohamud a vörös-tengeri kereskedelmi útvonalon kialakult helyzetet kommentálta: az Irán által támogatott, Jemen legsűrűbben lakott területét ellenőrzésük alatt tartó síita húszi lázadók a Gázai övezeti izraeli hadművelet miatti tiltakozásul november 19. óta számos drón- és rakétatámadást hajtottak végre a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi vagy hadihajók ellen.

Szomália elnöke úgy vélte, Kína jelenléte Afrikában azokat az infrastrukturális befektetéseket garantálja, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a kontinens gazdasági fejlődése: utak, hidak, kikötők, repülőterek építéséről van szó, melyekre Afrikának szüksége van.

Megjegyezte: a Nyugat ezzel egy időben „jól teszi”, ha a demokrácia és az emberi jogok védelmével foglalkozik, de hasonlóan fontos az élelmiszerbiztonság, valamint az energetikai ellátás biztosítása és a klímaváltozás negatív hatásainak elkerülésére szánt forrásokhoz való hozzájutás elősegítése.

Haszán Sejk Mohamud a La Repubblica római szerkesztőségében nyilatkozott a Rómában rendezett Olaszország-Afrika csúcstalálkozót követően.

Hangsúlyozta, hogy az európai és nemzetközi intézmények részvételével tartott konferencia volt az első, amelyen ilyen sok, 54 afrikai ország képviseltette magát, mivel „kölcsönös érdekegyeztetés” zajlott.

Szomália elsősorban a biztonságot, az energiaellátást, az infrastruktúra kiépítését és az információ-megosztást tartja elsőrendűnek.

Elmondta, hogy a 17 milliós ország lakosságának hetven százaléka huszonéves, ezért Szomália egyedül nem tudja a kitűzött feladatokat teljesíteni.

„Mi rendelkezünk a leghosszabb tengerszakasszal Afrikában, és ha nem tudjuk biztonságba helyezni, nem vagyunk képesek ellenőrzés alatt tartani a migrációs áramlatot, valamint a kalózok vagy a terroristák támadásait sem” – fejtette ki Hasszán Sejk Mohamed.

A szomáliai elnök emlékeztetett arra, hogy január 7-én törvénnyel érvénytelenítette a szomszédos Etiópia és a függetlenségre törekvő, magát Szomáliföld köztársaságnak nevező terület között az év elején kötött megállapodást. A megállapodás értelmében a függetlenségét 1991-ben kikiáltó Szomáliföld a következő ötven évre egy húsz kilométer hosszú tengerszakaszt bocsát Etiópia rendelkezésére a Vörös-tengeren, kikötő és katonai bázis kiépítése céljából. Cserébe az etiópiai légitársaság felveszi célállomásai közé Szomáliföldet, el is ismerve ezzel a köztársaság létezését, amelyet eddig egyetlen állam sem ismert el.