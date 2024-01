Lezárult a jelöltállítás, tizenegyen készülnek a szlovák elnökválasztásra

Lezárult kedden éjfélkor a márciusi szlovákiai elnökválasztás jelöltállítási folyamata, a megszabott határidőig tizenegyen adták le az induláshoz szükséges támogató aláírásokat – közölte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi parlament irodájára hivatkozva szerdán.

A jelöltek listája február 13-án válik véglegessé, akkor jár le a jelölések ellenőrzésére kiszabott határidő. A választási kampány ettől függetlenül – az elnökválasztás időpontjának kihirdetésével – már megkezdődött, és a március 23-ra kitűzött első fordulót 48 órával megelőző kampánycsend kezdetéig tart.

Szlovákiában közvetlenül választanak államfőt ötéves időszakra. Az elnökválasztáson minden 40. évét betöltött, az országban állandó lakhellyel rendelkező szlovák állampolgár indulhat. A pályázóknak a jelöltséghez vagy a 150 fős parlament 15 képviselőjének, vagy legalább 15 ezer állampolgárnak a támogató aláírását kell megszerezniük.

A vonatkozó szabályozás szerint az elnökválasztás első fordulójában az a jelölt szerezheti meg az államfői tisztséget, aki megkapja az összes szavazásra jogosult választópolgár voksának több mint felét. Amennyiben ez egy jelöltnek sem sikerül, a második fordulóba a két legjobb eredményt elért jelölt jut. A második fordulóban a győzelemhez már elégséges a választáson részt vevő szavazópolgárok egyszerű többségének voksa. Amennyiben második fordulóra is sor kerül, azt április 6-án tartják majd.

A jelenlegi szlovák államfő, Zuzana Caputová megbízatási időszaka 2024. június 15-én jár le, és nem indul újraválasztásáért.

Indulási szándékát elsőként Ján Kubis, Robert Fico egyik korábbi kormányának külügyminisztere jelentette be, aki párton kívüli független jelöltként méreti meg magát. Rajta kívül indulási szándékát már tavaly augusztusban bejelentette Ivan Korcok is, aki rövidebb ideig Igor Matovic és Eduard Heger kormányaiban is ellátta a külügyminiszteri posztot. Ugyancsak indul a választáson Peter Pellegrini, a szlovák parlament jelenlegi elnöke, a második legerősebb szlovák kormánypárt, a Hang (Hlas) vezetője, valamint Andrej Danko, a legkisebb kormánypárt, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke, a parlament alelnöke is.

A felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség is indít jelöltet, ők decemberi kongresszusukon hoztak döntést arról, hogy a párt elnökjelöltje Forró Krisztián, a párt elnöke lesz. A választáson indul még Stefan Harabín, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, Igor Matovic korábbi kormányfő, Marián Kotleba, a nemzeti radikális Mi Szlovákiánk Néppárt (Kotlebovci – LSNS) elnöke, Patrik Dubovsky történész, Robert Svec politikus és egy korábbi rendőr, Milan Náhlik is.

Az eddig nyilvánosságra hozott felmérések, valamint a fogadóirodák azt valószínűsítik, hogy Peter Pellegrini és Ivan Korcok juthat be az államfőválasztás második fordulójába.

