Már a habokat szeli az Icon of the Seas, a világ legnagyobb luxushajója

Kevesebb mint egy héttel a Royal Caribbean International 55. évfordulója előtt a világ legnagyobb hajótársasága és a világhírű sportoló, Lionel Messi - az Icon ikonja - hivatalosan is útjára indította a világ legnagyobb hajóját, az Icon of the Seas-t egy kiemelkedő névadó ünnepségen, Miamiban.

A luxushajó január 27-én, szombaton indult újtára először, közel 10.000 emberrel a fedélzeten, Miamiból. 7 éjszakás karibi útjai mindegyikén páratlan élményeket és mesébe illő tájat kínál. Ráadásul 2024 januárjában a társaság privát szigetén, a hajó utasai számára a pihenést a Perfect Day-en egy csak felnőtteknek szóló program, a Hideaway Beach teszi tökéletessé, privát stranddal és élőzenével. „Megcsináltuk! Hét évnyi kemény munka és egy hihetetlen vízió nyomán végre megszületett az Icon of the Seas” – mondta Michael Bayley, a Royal Caribbean International elnök-vezérigazgatója. Az ünnepségen a Royal Caribbean vezetői, legénysége, alkalmazottai, partnerei, köztük a Meyer Turku hajógyár képviselői és az Inter Miami CF csapata is résztvettek. Messit is lenyűgözte a luxushajó Messi, a nyolcszoros Ballon d’Or-díjas futballista és csapattársai avatták fel a hajót első útja előtt. „A család nagyon fontos a számomra, ezért örömmel és nagy izgalommal vettem részt az ünnepségen” – mondta Lionel Messi, a Royal Caribbean ikonikus ikonja. Hozzátette, minden, amit az Icon of the Seas-en látott, új szintre emeli az eddig ismert hajóutakat. Az egész család számára olyan élményeket kínál ez a hajóóriás, amelyekre örökké emlékezni fognak. Az Icon of the Seas több mint 50 évnyi álmodozást vált valóra. A tengerjáró tökéletes többgenerációs családi nyaralást kínál, amely új szintre emeli a vakáció fogalmát, hiszen fedélzetén minden korosztály álmai valóra válnak – emelte ki Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnök-vezérigazgatója. Sosem látott luxus a fedélzeten Az Icon of the Seas olyan átfogó élménysorozatot kínál, amely minden nyaralástípus legjavát egyesíti, a tengerparti pihenéstől kezdve a hotelek nyugalmán keresztül egészen a vidámparki kalandokig. Több mint 40 étterem közül válogathatnak az utasok, és a sok-sok extra programlehetőség között színházi előadások is helyet kaptak. Az utakon az adrenalin szerelmesei sem unatkoznak majd, hiszen a 7 medence mellett óriási vízicsúszda és kötélpálya is található. A kisgyermekes családok is külön szekciót kaptak a hajón, sok-sok játékkal és gyermekbarát medencékkel. A hajóóriás útjairól és a további részletekről, valamint a Royal Caribbean kínálatában található izgalmas vakációkról a hazai képviseletét ellátó Tengerjáró Kft. tud tájékoztatást adni.