Itt még sohasem esett le ilyen korán több mint 2 és fél méteres hó

A várost jelenleg már 2,65 méteres hó borítja, csak az elmúlt napokban 43 centi friss havat hozott magával a viharos időjárás. Jó esély van rá, hogy idén megdőljön a mindenkori hórekord, és a lehullott hó magassága meghaladja a 342 centimétert a városban.

A hóhelyzet miatt a tanítás is csak online folyik.

Anchorage has received more than 100 inches of snow this winter. We have snow on top of snow and vehicles on top of that. pic.twitter.com/DoW3nnm6XN

Tavaly 274 centi hó esett Anchorage-ban. Utoljára az 1950-es évek közepén fordult elő, hogy két egymást követő évben több mint 254 centi hó lepte be a várost.

A roppant hóréteg miatt már beomlott négy raktárépület teteje, de személyi sérülés nem történt. Tavaly 16 épület teteje szakadt be, és egy ember életét vesztette egy edzőteremben.

Today, the official snow measurement at Anchorage was 37 inches. The last time the snow measurement in Anchorage was 37 inches was in 1959. And yes, we are aware that we are running out of room on the measuring stick. #snow #AKWX pic.twitter.com/mB96iXbjj8

— NWS Anchorage (@NWSAnchorage) January 30, 2024