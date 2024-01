IENSZ-szervezetek közös felhívása: A világ nem fordíthat hátat Gázának

Az ENSZ fő humanitárius szervezeteinek vezetői kedden arra kérték a nemzetközi közösség tagjait, hogy folytassák a szervezet palesztin ügyekért felelős ügynökségének (UNRWA) finanszírozását.

„A világ nem hagyhatja magára Gázát!” – áll a közös nyilatkozatban, amelyet tucatnyi ENSZ-ügynökség vezetője írt alá, köztük a menekültügyekért felelős ügynökség (UNHCR) főbiztosa, Filippo Grandi és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is.

„Azon vádak, hogy az UNRWA több alkalmazottja is részt vett az október 7-i Izrael elleni kegyetlen támadásokban, egyszerűen borzalmasak” – áll a közleményben. Mindazonáltal nem szabad akadályoznunk egy egész szervezetet abban, hogy teljesítse a megbízatását, és olyan embereket szolgáljon, akiknek kétségbeesetten szükségük van rá.

Az ENSZ-ügynökség dolgozóiról szóló feltételezések megjelenése után számos ország jelentette be, hogy felfüggeszti támogatását. Az Egyesült Államok mellett a többi között Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán és Kanada hozott ilyen értelmű döntést. Néhány állam viszont azt közölte, hogy az UNRWA-nál zajló vizsgálat idején is folytatja a gázai palesztinok segélyezését, így Norvégia, Törökország, Írország, valamint szervezetként az Európai Unió is így döntött.

Az ügynökségek vezetői a mostani nyilatkozatban kifejtették; amennyiben az UNRWA-t finanszírozás nélkül hagyják, az a humanitárius rendszer összeomlásához vezetne a Gázai övezetben.

António Guterres ENSZ-főtitkár kedden New Yorkban 35 tagállam és az Európai Unió képviselőivel találkozott, hogy megpróbálja bebiztosítani az UNRWA munkájának folytonosságát, amelytől palesztinok milliói függnek.

Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete hangsúlyozta, hogy át kell tekinteni a szervezetet és annak működését Gázában, valamint az alkalmazottakkal kapcsolatos eljárásokat. Hozzátette, hogy azokat, akik bűncselekményt követtek el – köztük azt a 12 személyt, akit az Izrael elleni Hamász-támadásban való részvétellel vádolnak – el kell számoltatni annak érdekében, hogy az UNRWA folytathassa a szükséges tevékenységét.

Az UNRWA már megszüntette az Izrael elleni támadásban Tel-Aviv szerint érintett emberek szerződését, és vizsgálatot is kezdeményezett – jelentette be az szervezet.

Az ügynökség a Jordániában, Libanonban, Szíriában, Ciszjordániában és a Gázai övezetben regisztrált mintegy 5,6 millió palesztin menekült támogatásán, védelmén és legalapvetőbb szükségleteik fedezésén dolgozik.

