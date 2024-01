Erdőtüzek miatt evakuáltak Fokváros környéki településeket

A hétfőn fellángolt erdőtüzeket a száraz meleg időjárás és part menti erős szelek is szítják.

A hatóságok kiürítették a Fokvárostól 80 kilométerre fekvő, népszerű üdülőfalut, Pringle Bayt, és hétfőn a közeli város, Betty’s Bay egyes részein élőket is biztonságos helyre szállították.

Fokváros környékén nem ritkák az erdőtüzek, de az csak elvétve fordul elő, hogy egész településeket kell evakuálni.

Western Cape – #PringleBay Fire moving towards the village – evacuation orders issued pic.twitter.com/vripBmP5rS

Annelie Rabie, Overstrand polgármestere, aki az érintett falvakat is felügyeli, elmondta, hogy a környéken hat erdőtűz tombol, ebből négyet meg tudtak fékezni, de az egyik éppen Pringle Bay felé tart.

A hatóságok a legmagasabb fokú riasztást adták ki a régióban. Személyi sérülésről egyelőre nem érkeztek jelentések.

Az elmúlt hetekben Dél-Afrika Nyugati-Fokföld tartományának számos részén pusztítottak erdőtüzek. A Fokváros közelében magasodó Tábla-hegy lejtőin a hétvégén fellángolt tüzet azonban rövid idő alatt sikerült elfojtani.

All Prayers🙏 for everyone in #PringleBay https://t.co/7CpwmvHtEL

— Corné du Preez (@cornedupreez1) January 30, 2024