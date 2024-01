Az elmúlt harminc év legnagyobb viharára készülnek

A várhatóan óránként akár 180 kilométeres széllökések miatt a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőleg mindenki maradjon otthon, de ha valaki mégis kimegy a szabadba, akkor ügyeljen a repülő tárgyakra.

A légiforgalomban és a kompközlekedésben fennakadásokra számítanak, de a repülőterek egyelőre nem jelentettek járatkimaradásokat.

Late Morning Eumetsat Imagery shows the powerful Storm #Ingunn looking stunning but very powerful moving into the Norwegian Sea, Unfortunately has Western Norway in its sights. 97 mph just recently recorded on the Faroe Islands. pic.twitter.com/ixBMAWEyai

