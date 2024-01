Újabb európai államban telt be a pohár: a spanyol gazdák is csatlakoznak az európai megmozdulásokhoz

A spanyol gazdák bejelentették, hogy csatlakoznak az európai tiltakozó mozgalomhoz – közli a Reuters. A brüsszeli bürokraták Európa-szerte a mezőgazdasági termelők dühét kiváltó intézkedései ellen egyre több országban tiltakoznak. Hollandia, Németország, Románia, Lengyelország és Franciaország után most

– számol be a brit hírügynökség.

Kedden Spanyolország három fő mezőgazdasági szakszervezete,

és a következő hetekben országszerte mozgósítják tagjaikat.

Spanish farmers plan February protests as anger spreads across Europe https://t.co/Afi8jkBxNj via @Reuters pic.twitter.com/uMIxsc9aIz

— 🇪🇺 🇲🇨🇨🇭Dan Popescu 🇫🇷🇮🇹🇷🇴 (@PopescuCo) January 30, 2024