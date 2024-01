Kétéves kisfiú a legfiatalabb, aki feljutott a Mount Everestre

Egy mindössze kétéves kisgyermekről feltételezik, hogy ő a legfiatalabb személy, aki valaha elérte a Mount Everest alaptáborát – írja a New York Post.

