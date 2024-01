Egy kiszivárgott forgatókönyv szerint Michelle Obama lenne a demokraták elnökjelöltje Biden helyett

Ugyan az egykori first lady a nyilvánosság előtt eddig minden esetben tagadta, hogy lennének politikai ambíciói, sajtóhírek szerint Michelle Obama már az adományozókkal is beszélt arról a lehetőségről, hogy elfoglalná az elnöki széket a Fehér Házban. Ráadásul felmérések és szakértői vélemények is alátámasztják, hogy akár jó húzás is lehet a demokraták részéről, ha őt indítják a jelenlegi elnök, Joe Biden helyett.