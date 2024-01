„Nincs jövőnk Németországban” – a német gazdák és fuvarozók elárulták az M1-nek, hogy mivel elégedetlenek

Németország is hetek óta forrong: a gazdák és a fuvarozók is az utcákra vonultak, tiltakozásul az őket érintő kormányzati döntések ellen. Az M1 stábja a tüntetések kezdete óta figyelemmel kíséri a megmozdulásokat és a mögöttük álló embereket. A stábjainknak nyilatkozók mindannyian arról beszéltek, hogy nemcsak néhány döntéssel van bajuk, hanem általában elégedetlenek azzal is, ahogy a berlini kormány kezeli a helyzetet.

Frank Schmidt perlebergi gazda beszélt erről az M1 stábjának brandenburgi gazdaságában. Az összesen 470 hektáron gazdálkodó Schmidt család korábban baromfitenyésztéssel és tojástermeléssel is foglalkozott, azonban azt kénytelenek voltak felszámolni nemrégiben. Frank gazda azt mondta, csak a pénzt vitte. „Nagy reményekkel mentünk tüntetni, azt vártuk, hogy változást tudunk elérni, és aztán úgy jöttünk haza, hogy nincs jövőnk Németországban” – mondta a német gazda. Jelenleg kukorica- és cukorrépa-termelés a fő profiljuk. A gazdatüntetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: többek között ő is azért ment a 100 kilométerre lévő Berlinbe tüntetni, mert nincs hova hátrálnia. „Itt most már az egész ágazat helyzetéről van szó. A 2023-as évben alig volt nyeresége a gazdálkodóknak. Egy óriási versenyhelyzet van, ami egy teljesen egyenlőtlen verseny, és mi kiszolgáltatottak vagyunk. Nekem 2023 volt a legrosszabb évem az elmúlt két évtizedben, súlyosbítva az egyre elviselhetetlenebb adminisztrációs terhekkel. Az ember azt kérdezi, hogy ennek mi értelme maradt?” – mondta Frank Schmidt. Kapcsolódó tartalom Németországban egyre nagyobb a káosz, nem csoda, hogy Scholzból is elegük van a németeknek Ha most tartanák a választásokat, a német pénzügyminisztert delegáló Szabaddemokrata Párt nem jutna be a szövetségi parlamentbe. A legjobban az fáj a termelőknek, hogy az eddig a gazdáknak járó mezőgazdasági gázolajkedvezményt elvenné az Olaf Scholz vezette balliberális-zöld koalíció. Az M1-nek a helyszínen nyilatkozó szakértő úgy fogalmazott: a helyzet a kormány költségvetési trükközése miatt alakult ki. Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette: a tiltakozókat az is bosszantja, hogy míg Ukrajna támogatására milliárdok jutnak, az ő követeléseikkel senki nem törődik, pedig azok összeköltsége csak töredéke a Kijevnek szánt támogatásnak. „Az Ukrajnának szánt támogatás óriási a német költségvetésből. És látható, hogy most tiltakoznak is. Tehát látható, hogy a német költségvetésnek a priorizálása az, hogy mi a fontosabb, az nem teljesen van összhangban azzal, amit itt a tiltakozók gondolnak, hiszen Ukrajnára van pénz, az ő támogatásaikra pedig kevésbé” – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője. A Németországról készült csaknem félórás riportfilmet holnapután láthatják az M1-en. Kapcsolódó tartalom „Senki sem tud enni nélkülünk” – egyértelmű üzenetet küldtek kormányuknak az egyre elkeseredettebb német gazdák Ahogy Európa több országában, úgy Németországban is folytatódnak a gazdatüntetések. Kiemelt kép: Tüntető gazdálkodók traktorokkal lezárnak egy hidat egy Frankfurt környéki autópálya fölött 2024. január 26-án (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)