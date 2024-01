Egy kocsma mosdójában találtak rá egy újszülött csecsemőre

Holtan találtak egy újszülött kislányt egy nyugat-yorkshire-i kocsma mosdójában – közölte a brit rendőrség. A rendőrök nagy erőkkel keresik a gyermek édesanyját, akit felszólítottak, hogy lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, vagy kérjen mielőbb orvosi segítséget – számol be a The Guardian.

Police appeal for mother to come forward after a newborn baby girl is found dead in pub toilets near Leeds, UKhttps://t.co/6I3aZ4dzjA

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 29, 2024