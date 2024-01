Robbanás végzett egy nigériai iskola több diákjával

Gubio térsége helyi önkormányzatának szóvivője szerint a 13-15 éves tanulókkal egy fémhulladéknak vélt házi készítésű pokolgép végzett, amelyet más lomokkal együtt gyűjtöttek be és tároltak az iskola egyik még be nem fejezett épületében. A pokolgép szombaton robbant fel.

Az iszlám iskola diákjai gyakran gyűjtenek fémhulladékot, hogy azt a helyi közösségeknek eladhassák.

IED Mistaken For Scrap Metal Blasts, Claims Lives of 6 Almajiris in Borno

An improvised explosive device (IED) has detonated in Gubio Town, Borno, resulting in the tragic deaths of six Quranic school pupils popularly known as Almajirai.

The incident took place on Saturday,… pic.twitter.com/Y656Kzwkym

— Zagazola (@ZagazOlaMakama) January 27, 2024