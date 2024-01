ENSZ-dolgozók is részt vehettek a Hamász terrortámadásában, a botrány miatt több ország nem küld tovább segélyt

Több dolgozóját is felelősségre vonta az ENSZ, miután a gyanú szerint részt vehettek a Hamász Izrael elleni támadásában. A világszervezet palesztin menekülteket segítő ügynökségének tizenkét alkalmazottja ellen indult eljárás. A botrány miatt több ország felfüggesztette a segélyek küldését, amit az ENSZ és Palesztina is aggályosnak tart. Közben az izraeliek továbbra is a túszok mihamarabbi elengedéséért tüntetnek, Benjamin Netanjahu miniszterelnök pedig Katartól vár segítséget.

A szeretteik képeit tartva gyűltek össze az izraeliek Tel-Avivban péntek este. A Hamász által elrabolt rokonaik és barátaik azonnali elengedését követelték. A terrorszervezet fegyveresei az okóber 7-i támadásban mintegy 1200 emberrel végeztek és csaknem 250-et elraboltak. Novemberben több mint száz túszt engedtek szabadon. A becslések szerint 136 ember lehet még a Hamász fogságában. „Azért vagyunk itt ma este, hogy szolidaritásunkat fejezzük ki a túszokkal és családjaikkal. Felszólítjuk a kormányt, felszólítunk minden tisztességes embert, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy szabadon engedjenek 136 túszt, akiket a Hamász rabolt el egy irtózatos terrorcselekmény során október 7-én és azt megelőzően” – mondta a demonstráció egyik résztvevője. Kapcsolódó tartalom Netanjahu: Az „abszolút győzelemig” folytatódik a harc Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden kijelentette, hogy az „abszolút győzelemig” nem ér véget a háború a Gázai övezetben. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a túszok elengedéséről szóló tárgyalások kapcsán Katar felelősségét vetette fel. Szerinte miután a Perzsa-öbölmenti emirátus több szinten kapcsolatban áll a Hamásszal, nyomást tudna gyakorolni a terrorszervezetre. „Katar finanszírozza a Hamászt és a vezetőit vendégül látja. Van befolyása a Hamászra. Katar elkötelezte magát, hogy gyógyszereket juttat el a Hamász körzeteibe, a túszainkhoz és azt mondta, hogy segíthet visszahozni őket. Ezért tehát, ha közvetítőként pozícionálták magukat, kérem bizonyítsák be, legyenek olyan jók és hozzák vissza a túszainkat, és addig is gondoskodjnak arról, hogy megkapják a gyógyszereket” – üzente az izraeli miniszterelnök. Közben hatalmas botrány robbant ki az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségénél, az UNRWA-nál. Az izraeli hatóságok ugyanis bizonyítékokat találtak arra, hogy az ügynökség egyes munkatársai részt vettek az október 7-i terrortámadásban, és a szervezet járműveit is használták a Hamász fegyveresei. Kapcsolódó tartalom Washington felfüggesztette az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségének további támogatását Az Egyesült Államok üdvözli, hogy a világszervezet az feltételezések kivizsgálása mellett döntött. Az ENSZ főtitkára, António Guterres közleményében leszögezte, az érintett dolgozókat felelősségre vonják, a szervezet együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, a 12 érintett személy közül kilencet azonnal elbocsájtottak, egy ember meghalt és két ember személyazonosságát pedig jelenleg tisztázzák. Guterres ugyanakkor hangsúlyozta, mintegy kétmillió civil napi túlélése függ az ENSZ segélyeitől, ezért arra kért mindenkit, folytassák a szervezet támogatását. A súlyos vádak nyilvánosságra kerülése után ugyanis több ország, köztük Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, Hollandia és az Egyesült Államok felfüggesztette az ügynökségnek szánt segélyeket. Kapcsolódó tartalom Az ENSZ főtitkára azt ígéri, megbünteti munkatársait, akik érintettek az Izrael elleni támadásban Minden, terrorista cselekményekben érintett ENSZ-dolgozó szigorú büntetését ígérte vasárnap a világszervezet főtitkára. A palesztin elnök szóvivője inkorrektnek nevezte az együttműködésből távozó országok döntését és az ENSZ főtitkárához hasonlóan felszólította őket, hogy folytassák a támogatást. „Ez a lépés, amelyet a gázai háború idején egyszerre tettek, rossz üzenetet közvetít. Háború folyik a palesztin nép ellen. Ez a döntés helytelen és azonnal meg kell állítani. Arra szólítjuk fel ezeket az országokat, hogy folyatassák az ügynökség támogatását, mert ez egy humanitárius kérdés” – mondta Nabil Abu Rudeineh, a palesztin elnök szóvivője. Az izraeli külügyminiszter pedig kijelentette: országa azt szeretné, ha az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének semmilyen szerepe nem lenne Gázában a háború után. Kapcsolódó tartalom A Hamász a gázai csapatkivonást szabta a túszokról szóló tárgyalások előfeltételéül Szerdán a Gázai övezetben tüntetést tartottak és eddig példátlan módon gázai palesztinok követelték az izraeli túszok elengedését a háború lezárása érdekében. A kiemelt kép illusztráció.