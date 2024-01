De hol vannak az aknavetők? Negyvenmillió dolláros sikkasztás gyanújával indult eljárás Ukrajnában

Hat hónappal azután, hogy Oroszország megindította az Ukrajna elleni katonai offenzívát, az ukrán védelmi minisztérium kezdeményezte 100 ezer aknavetőgránát külföldi beszerzését – számolt be a francia Le Figaro.

A beszerzésre 1,5 milliárd hrivnyát (mintegy 40 millió dollárt, több mint a 14 milliárd forintot – a szerk.) költött a védelmi minisztérium.

Csakhogy ezek a fegyverek soha nem érkeztek meg Ukrajnába, teszi hozzá a francia konzervatív lap az ukrán főügyészségre hivatkozva.

A pénzt a védelmi minisztérium, illetve a vásárlással megbízott vállalat, Lviv Arsenal vezetői használhatták fel jogszerűtlenül egy, a cikkben meg nem nevezett külföldi cég „cinkosságával”. Az aknavetőket ugyanis nem vásárolták meg, ám az erre szánt pénzösszeget külföldi számlákon helyezték el – egészíti ki a kyivindependent.com.

Az ukrán főügyészség a védelmi minisztérium több volt és jelenlegi, magas rangú tisztviselője,

– derül ki a Le Figaro cikkéből. Ilyen ügyekben a kiszabható legnagyobb büntetés 12 év szabadságvesztés és vagyonelkobzás lehet az Ukrajinszka Pravda szerint.

⚡️SBU uncovers mass fraud in weapons procurement.

Ukraine’s Security Service (SBU) announced on Jan. 27 the discovery of a corruption scheme related to the procurement of almost 100,000 mortar shells, amounting to nearly $40 million.https://t.co/szdwqO0OwC

