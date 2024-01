Autóra zuhant egy kisrepülőgép, ketten meghaltak

Sophie Delettre, Spa polgármestere a televíziónak elmondta, hogy a Németországból érkezett repülőgép fiatal pilótája elvétette a leszállást, majd sikertelen átstartolást követően csapódott földnek a Spa-Malchamps repülőtér melletti úton, ahol egy autót elsodort. A lángba borult repülőgép és a személyautó teljesen kiégett. A délelőtti órákban megkísérelt leszállást erős szél nehezítette – emelte ki.

Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt közölte, hogy két ember, a repülőgép pilótája és utasa halálát erősítették meg. Az autó sofőrje, aki a gépjármű közelében tartózkodott, nem szenvedett sérüléseket.

Rescue services pictured on the site of a plane crash in Spa, Sunday 28 January 2024

📷 Romain Rixhon pic.twitter.com/3r1lpBZxaR

— BelgaImage (@BelgaImage) January 28, 2024