A Mona Lisa sem úszta meg – sütőtöklevessel öntötték le a világhírű festményt

„A mezőgazdasági rendszerünk beteg, a gazdáink belehalnak a munkába” – többek között ezt kiabálta a két klímaaktivista nő, akik

A festményre az egyik nő vörös színű levest löttyintett, miközben a társával azt kiabálták: „Mi a legfontosabb? A művészet, vagy az egészséges és fenntartható élelmiszerhez való jog?” Mindkét nő olyan pólót viselt, amelynek elején Riposte Alimentaire felirat állt, ami egy klímaaktivista csoport neve – tudósít a Sky News.

a támadásért – írja a BBC.

A brit közszolgálati média videójából kiderül: a kordon mögött álló tiltakozókat, akik kabátjukat ledobva tették láthatóvá a szervezet nevét, a múzeum alkalmazottai paravánokkal kerítették el, majd igen gyorsan kiürítették a termet.

A szervezet szerint a jelenlegi élelmezési modell „megbélyegzi a legveszélyeztetettebbeket, és nem tartja tiszteletben az élelemhez való alapvető jogunkat.” A csoport azt is követelte, hogy a francia állampolgárok havonta 150 euró (mintegy 56 ezer forint) értékű élelmiszer-kártyát kapjanak.

A Louvre, mely panaszt tesz a történtek miatt, közölte: a saját magát környezetvédelmi mozgalomként meghatározó Riposte Alimentaire tagjai helyi idő szerint 10:00 óra körül sütőtökből készült levest löttyintettek a festményre, amelyben a kihelyezett védőüveg miatt nem keletkezett kár. Rachida Dati, Franciaország kulturális minisztere azt mondta, hogy semmilyen ok nem indokolja, hogy a Mona Lisát célba vegyék. A politikus az X-en kijelentette: a festmény „örökségünk, a jövő nemzedékeié.”

A francia fővárosba

követelve az emelkedő üzemanyagárak megszüntetését és a szabályozás egyszerűsítését. Pénteken lezárták a Párizsba vezető és onnan kivezető főutakat zárták le.

“Two activists from the environmental movement ‘Riposte Alimentaire’ sprayed pumpkin soup on the armoured glass protecting the Mona Lisa,” according to the Louvre.pic.twitter.com/hpKGYGO7eC

— Steve McGuire (@sfmcguire79) January 28, 2024