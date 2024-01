Ötször nagyobb a Titanicnál, 20 emeletes és 8000 emberrel a fedélzetén indul első útjára

Vasárnap hajnalban indulhat első útjára a világ legnagyobb óceánjárója. A 20 emeletes hajó ötször nagyobb a Titanicnál. A környezetvédők azonban tiltakoznak, szerintük a cseppfolyós földgázzal működő óriáshajó rendkívül káros az óceánra.

Nyolcezer ember befogadására képes a világ legnagyobb óceánjárója. Az első útjára készülő Icon of the Seas rekorddöntésére készült. A hajó ötször nagyobb a legendás Titanicnál. A 20 emeletes hajón szinte minden megtalálható, amire egy turistának szüksége lehet, még vízesést és csúszdaparkot is kialakítottak a fedélzeten.

Take a one minute timelapse walk through of the biggest cruise ship ever built, @RoyalCaribbean Icon of the Seas. pic.twitter.com/GaFul0cXDd — Cruise Fever (@CruiseFever) January 23, 2024

A 365 méteres hajó belsejét sem fogták vissza a tervezők: az éttermek közelében található a világ legnagyobb kinetikus szobra. A Gyöngy nevű alkotás háromezer elemét számítógépek vezérlik. A szobor felszíne folyamatosan változik, a tenger hullámzásának és az árapály-viszonyoknak megfelelően.

A hajó avatásához az Inter Miami labdarúgócsapatát és annak argentin sztárjátékosát, Lionel Messit kérték fel.

Az Icon of the Seas-re főként egyhetes utazásokra lehet jegyet foglalni. Az árak pedig igen borsosak: a legolcsóbb út is fejenként 600 ezer forintba kerül, a határ pedig a csillagos ég.

A tulajdonosok azt állítják, hogy a klímatudatosságra is figyeltek: a hajó főmérnöke szerint az Icon of the Seas karbonsemleges lehet.

„A fenntarthatóság az egyik legfontosabb szempont, amiben az LNG-meghajtás sokat segít nekünk” – mondta Stig Eriksen, a hajó főmérnöke. Környezetvédők szerint azonban a hajó csak kárt tud okozni a természetben. A cseppfolyósított földgáz ugyanis a hagyományos hajtóanyagoknál sokkal tisztábban ég, viszont az LNG-meghajtású motorok szén-dioxid helyett metánt engednek a környezetbe, amely a globális felmelegedésben 80-szor nagyobb szerepet játszik, mint a szén-dioxid.

A tervezők azzal védekeznek, hogy a korábbi földgázmotoroknál akár 90 százalékkal is kisebb lehet majd hajó metán-kibocsátása.

Az Icon of the Seas magyar idő szerint vasárnap hajnali öt órakor indul első útjára a floridai Miamiból.

