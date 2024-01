Kettészakadt Európa időjárása: Madridban már pólóban sétálnak az utcán, miközben a Hargitán befagyott a termálvíz

Úgy tűnik, már januárban véget ért a tél Spanyolország egyes vidékein. A keleti és a délkeleti partoknál ugyanis 20 foknál is melegebbet mértek az elmúlt napokban, és marad is a már-már nyárias idő. Franciaország déli részén is az átlagos fölötti a hőmérséklet. Eközben Európa keleti felén még javában tart a tél: befagyott a maroshévízi termál vízesés, ami csak rendkívül hidegben szokott előfordulni.

Zavartalan napsütésben és 20 Celsius-fok közeli hőmérsékleten sétálnak az emberek és élvezik a meleget Spanyolországban. A Földközi-tenger partján fekvő Cartagena város főtere és kikötőjének sétánya turistákkal és helyiekkel van tele, az ilyenkor megszokottnál ugyanis jóval melegebb volt a térségben. A szomszédos Valencia tartományban a szokatlan januári időjárás azonban sokakat nyugtalanít is. „A helyzet kissé aggasztó, mert a tél közepén vagyunk, és hidegnek kellene lennie" – nyilatkozta egy spanyol nő. A meteorológusok szerint a januári rekordhőmérséklet egy erős anticiklonnak köszönhető, amely megakadályozza az Atlanti-óceán felől jövő viharok betörését az Ibériai-félszigetre.

Februárig is kitarthat a szokatlanul jó idő

„Február nyolcadikáig szokatlanul magas hőmérséklet lesz és várhatóan egy hónapig átlag feletti is marad a középhőmérséklet" – mondta Madrid egyik meteorológiai állomásának vezetője. A következő napokban Valencia és Murcía régiókban akár a 25 fokot is megközelítheti a nappali hőmérséklet. Madridban pénteken egyesek pólóban vagy félmeztelenül sétáltak az utcán, ugyanis délben a hőmérséklet meghaladta a 23 Celsius-fokot. A spanyol meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a Gibraltárral és Portugáliával is határos, dél-spanyolországi Andalúzia egyes részein a hőmérséklet elérheti a következő napokban a 28 Celsius-fokot is. Megteltek a presszók és az éttermek teraszai csütörtökön Franciaország déli részén is. Napok óta ugyanis itt is rendkívül enyhe az idő. A nyüzsgő üdülővárosban 9 fokkal melegebbet mértek az ilyenkor megszokottnál. Az ország déli részén több városban már megdőltek a hőmérsékleti rekordok. Az enyhe idő várhatóan a hétvégén is kitart majd.

Amíg Európa egyes részein szokatlanul meleg van, addig Romániában az erős éjszakai lehűlés miatt megfagyott a Hargita megyei Maroshévíz termál vízesése. Pedig nem, vagy csak nagyon ritkán, kivételes hidegben szokott befagyni. Az oda vezető út nem könnyű, de a turisták azt mondják, hogy a vízesés által teremtett csodálatos táj megéri a fáradságot. „Gyerekkorom óta ismerem ezt a vízesést. Ez a természet csodája és Kelet-Európa egyetlen termálvízi csodája. A közelben lakom, de minden évben eljövök megnézni" – mondta egy férfi. Hargita megyében egyébként nem rendkívüli a mélyen fagypont alatti hőmérséklet: 2022-ben Maroshévízen mínusz 24,8 fok volt. A rekordot pedig 1985-ben, Csíkszeredában mérték, ahol akkor mínusz 38,4 fokig csökkenti a hőmérsékletet.