Kacsára vadásztak, véletlenül 13 éves barátját lőtte le a fiú

Elhunyt egy 13 éves fiú, miután vasárnap vadászat közben legjobb barátja véletlenül halálosan megsebesítette egy lőfegyverrel. Az eset Dél-Karolinában történt, a fiúk kacsákra vadásztak egy magánterületen – írja a New York Post.

– közölték a hatóságok.

Az X-en, korábbi nevén Twitter, közzétett bejegyzésében az illetékes hatóságok közölték, hogy vadászat közben az egyikük véletlenül lelőtte a másikat. Bár a nyomozás jelenleg is zajlik, az esetet „vadászbalesetnek” minősítették.

Our officers are investigating a hunting accident that led to the death of a 13-year-old boy in Orangeburg County on Sunday afternoon.

Initial information indicates two friends were squirrel hunting on private land when one shot the other. (1 of 2) pic.twitter.com/qqmGIJkzzb

— S.C. Dept. of Natural Resources (@SCDNR) January 22, 2024