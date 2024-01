Végrehajtották az első kivégzést nitrogéngázzal az Egyesült Államokban

Az ítéletet azt követően hajtották végre, hogy az elítélt, az 58 éves Kenneth Eugene Smith utolsó fellebbezését szerdán az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította. Smith arra hivatkozott, hogy alkotmányellenes a halálos ítélet végrehajtásának újbóli megkísérlése, tekintve, hogy 2022-ben már egyszer megpróbálták kivégezni, de nem találtak vénát a testén, ahova be lehetett volna kötni a méreginjekciót, ezért a kivégzés meghiúsult.

Egy szövetségi fellebbezési bíróság szintén szerdán utasította el az elítélt beadványát, amiben arra hivatkozva kérte az ítélet végrehajtásának felfüggesztését, hogy a nitrogéngázos kivégzési módszer sérti a kegyetlen és szokatlan büntetés alkotmányos tilalmát.

Alabama executes Kenneth Eugene Smith, first inmate put to death with nitrogen gas https://t.co/spHD7IJwJc pic.twitter.com/GczJhhYJNI

— New York Post (@nypost) January 26, 2024