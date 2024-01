Több ezren tüntettek Ausztrália nemzeti ünnepén az őslakosok jogainak védelmében

Helyszíni beszámolók szerint Sydneyben több ezren gyűltek össze, a tömegben sokan őslakos zászlókat lengettek. Egy, a sajtónak megszólaló őslakos kijelentette: ez a nap számukra nem jelent semmit, és akadt, aki pedig úgy vélte, alkalmasabb napot kéne találni az ünneplésre.

Hasonló megmozdulások voltak Melbourne-ben, Brisbane-ben és a tasmániai Hobartban is.

Az Ausztrália-nap nevet viselő nemzeti ünnepen arra emlékeznek, amikor a britek megalakították Új-Dél-Wales államot, mely akkoriban büntetőtelepként működött, s 1788-ban megérkezett az első, gyarmatosítókat és fegyenceket szállító hajó az ausztrál partokhoz.

Sokan ezen a napon hagyományosan kerti sütögetéssel és tengerparti kirándulásokkal töltik az időt, a kormány pedig rendszerint ilyenkor teszi közzé az ausztrál állampolgárságot kapó bevándorlók listáját is.

Tens of thousands of people have swarmed the CBD to protest against Australia Day. Indigenous leaders called for a day of mourning to be declared and better recognition of First Nations people | @BySamMills pic.twitter.com/QYJ8lDgS4y

— 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) January 26, 2024