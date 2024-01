Az Alapjogokért Központ főigazgatója is a meghívott felszólalók között van a konzervatívok legnagyobb és legbefolyásosabb összejövetelén.

Az amerikai CPAC, a konzervatívok legnagyobb és legbefolyásosabb összejövetele az X közösségi oldalon jelentette be, hogy Szánthó Miklós, a magyar Alapjogokért Központ főigazgatója is felszólal az eseményen Washingtonban – számolt be a Magyar Nemzet.