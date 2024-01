Orosz kémfőnök: A Nyugat az orosz rendszer aláásásával próbálkozik

A Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok, megpróbálja aláásni az orosz politikai rendszert, de nem fog sikerrel járni – jelentette ki Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjúja pénteken közölt részében.

Nariskin a Független Államok Közössége biztonsági szolgálatai vezetőinek decemberi minszki tanácskozásán azt állította, hogy az amerikai Központ Hírszerző Ügynökség (CIA) egy olyan ideiglenes orosz kormány külföldön való létrehozásán dolgozik, amely oroszországi földalatti sejtek hálózatára támaszkodna. Az akkori kijelenésével kapcsolatban nem bocsátkozott részletekbe az interjúban.

A kémfőnök most azt mondta: a nyugati, mindenekelőtt az amerikai hírszerző közösség a pusztulást hozó arab tavasz és a 2014-es ukrajnai Euromajdan tragédia után komolyan hitt az úgynevezett nemkívánatos rezsimek megdöntését célzó technológiájának erejében. „Ettől a szédítő sikertől a nyugatiak azt gondolták, hogy Oroszországgal is ugyanígy elbánhatnak, sőt, szinte nyíltan forradalmat és a törvényesen megválasztott hatalom, a törvényesen megválasztott kormány megdöntését ígérték nekünk. Ebből persze semmi nem sikerült, és nem is fog” – mondta.

Hírszerzési értesülésekre hivatkozva az orosz kémfőnök azt mondta: a nyugati szakszolgálatok és kormányok tisztában vannak az oroszországi helyzet stabilitásával, azzal, hogy lényegében a nép az ország vezetése köré tömörült, mégis folytatják a korábbi kurzust. Ezt szerinte azért teszik, mert ily módon kívánják biztosítani az oroszellenes tevékenységre szakosodott civil szervezetek kiterjedt hálózatának finanszírozását, és felélénkíteni a Nyugaton élő orosz ellenzék tevékenységét.

Nariskin szerint az orosz ellenzék vezetőit semmi sem foglalkoztatja jobban, mint a vezetői pozíciók szétosztásának lehetősége még egy ilyen nem létező, emigráns kormányban is. Azokról az Oroszországban perifériára szorult emberekről szólva, akik sorozási irodákat gyújtanak fel vagy hasonló akciókat hajtanak végre, úgy vélekedett: tönkreteszik az életüket és a sorsukat annak érdekében, hogy néhány nyugati tisztségviselő be tudjon számolni az elvégzett munkáról.

Az SZVR és a CIA közötti kapcsolattartására vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a párbeszéd mindig hasznos a világ két legbefolyásosabb hírszerző szolgálata, a két legerősebb atomhatalom hírszerző szolgálata között.

„Olyan körülmények között pedig, amikor a világ a nemzetközi kapcsolatokban szó szerint a tektonikus elmozdulás állapotában van, az egypólusú, Amerika-központú világtól egy igazságosabb és biztonságosabb, policentrikus világrend felé való elmozdulásban az ilyen párbeszéd és kapcsolattartás egyszerűen nélkülözhetetlen. Olyan körülmények között, amikor a nemzetközi helyzet felforrósodása egy nagyon veszélyes ponthoz közelít, ez a párbeszéd veszélyes eseményeket akadályozhat meg” – jelentette ki.

A párbeszéd tartalmára és formájával kapcsolatban Nariskin annyit mondott, hogy az SZVR számára fontos az olyan megbízható és becsületes partnernek bizonyult emberek tekintélye és hírneve, akik betartják a megállapodásokat.

A kiemelt kép illusztráció.

