Kábítószerrel kereskedő bandát számoltak fel 30 év után, a tagokat gyilkossággal is vádolják

Nemzetközi kábítószercsempész és -kereskedő bandát számoltak fel Észak-Macedóniában – közölte pénteken a belügyminiszter, akit a Vesti.mk szkopjei hírportál idézett.

Oliver Szpaszovszki beszámolója szerint a nemzetközi bűnbanda Dél-Amerikából szállított kokaint több európai országba. Emellett a tagokat négy gyilkossággal is gyanúsítják.

A belügyminisztérium 16 ember ellen tett feljelentést kábítószer-kereskedelem és -előállítás, gyilkosság, valamint gyilkossági kísérlet miatt. Hét férfit elfogtak, és kilenc ellen adtak ki elfogatóparancsot, de egyikükről már tudják, hogy egy spanyolországi börtönben van.

Oliver Szpaszovszki szerint ez az egyik legjelentősebb letartóztatás, amelyre az utóbbi években sor került, a férfiak elfogásával ugyanis egy Szkopje területén több mint harminc éve tevékenykedő bűnszervezetet számoltak fel.

Az északmacedón belügyminiszter azt is közölte, hogy azonosították azokat az állami intézményekben dolgozó embereket is, akik a bűnszervezet munkáját segítették, így az eljárás megkezdése egyben a közigazgatási szervek megtisztításának kezdete is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)