A csádi misszió előkészítésében vesz részt a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A honvédelmi miniszter kabinetjének tagjaként a csádi katonai misszió előkészítésében vesz részt Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi. Mint fogalmazott:

„Orbán Gáspár katonatiszt, méghozzá egy kiválóan képzett, az egyesült királyságbeli sandhursti akadémián is képesítést szerzett magyar katonatiszt. Oda megy, ahová a parancs szerint mennie kell. Én rendeltem ki összekötő tisztnek. Ez egy hadsereg, nem kívánságműsor, és ő feladatot teljesít. Magyarországon a katonák parancsot teljesítenek. Speciális képzettsége, jogi ismerete és nyelvtudása miatt alakulatától a miniszteri kabinetbe vezényelve a csádi misszió előkészítésében vesz részt, más katonai és civil elöljárókkal együttműködve. A százados úr kiváló egészségnek örvend” − mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (MTI/Vasvári Tamás)

Az Index közben felfedezett egy január 13-i cikket a tribuneechos.com nevű portálon, ami arról szól, hogy Csádban Dago Yacoub, a fegyveres erők minisztere magyar delegációt fogadott. A felek a Csád és Magyarország közötti katonai együttműködés kérdéseiről tárgyaltak, különös tekintettel a kiképzésre, a fegyverkezésre és a tapasztalatcserére. A képen civil ruhában a magyar tárgyalódelegáció tagjaként Orbán Gáspár látható.

Forrás: tribuneechos.com

Az Országgyűlés 2023 novemberében döntött a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról.

E szerint: „Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség egy, legfeljebb 200 – váltási időszakban 400 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingense a Csádi Köztársaság területén tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátása, az ott tartózkodó magyar állampolgárok és a helyben lévő magyar érdekeltségek oltalmazása, továbbá a terrorizmus elleni küzdelem támogatása érdekében – szükség esetén a szövetséges nemzetközi erőkkel való együttműködésben – 2025. december 31-ig állomásozzon, és szükség szerint alkalmazásra kerüljön.

Orbán Gáspár 2020-ban végezte el a brit katonai elit iskola, a Sandhurst Royal Military Academy (RMAS) 9 hónapos képzését. Tanulmányai elvégzéséhez szerződést kötött, amelyben vállalta, hogy öt évig itthon szolgál a támogatásáért cserébe.

A hozzájárulás kiterjed nemzetközi jogi mandátum vagy állami meghívás esetén és annak birtokában a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak támogatására vonatkozó, az 1. pont szerinti magyar szerepvállalással összhangban álló, a Csádi Köztársasággal határos államok területén – az ott tartózkodó magyar állampolgárok és a helyben lévő magyar érdekeltségek oltalmazásának érdekében – végzendő katonai feladatokra is.

Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a kontingens működéséről az Országgyűlés külügyekkel foglalkozó állandó bizottságát, valamint honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságát igény szerint tájékoztassa”.

A missziót hivatalosan a csádi elnök kérte Magyarországtól. Ennek célja az ország stabilitásának, ezáltal Európa és Magyarország biztonságának erősítése, az Afrika felől fenyegető újabb migrációs hullámok megállítása.

Kapcsolódó tartalom

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a misszió bejelentésekor azt mondta, hogy a bevándorlók tömege biztonsági kockázattal és terrorizmussal fenyegeti Európát. Minderre az izraeli–gázai események és a brüsszeli terrortámadás európai következményei is figyelmeztetnek, a bevándorlókkal együtt a közel-keleti konfliktusok Európa nagyvárosaiban is megjelentek, erőszakos tüntetések indultak. A miniszter akkor utalt arra is, hogy a Hungary Helps Program keretében humanitárius és fejlesztési központ nyitását készítették elő az afrikai országban, illetve több héten át orvos- és humanitárius misszió segítette a helyiek ellátását. A terv az, hogy 2024 tavaszán egy legfeljebb 200 fős katonai misszió kezdje meg működését Csádban annak érdekében, hogy megfékezze a migrációt, segítse a terrorizmus elleni küzdelmet és támogassa a humanitárius segítségnyújtást – adta hírül az Index.