Lettország ötezer esetben észlelte az Oroszország elleni szankciók megsértését

Az Ukrajna elleni háború kezdete óta a lettországi adóhatóság mintegy ötezer esetben lépett fel az Oroszország és Fehéroroszország ellen bevezetett szankciók megsértése miatt – közölte csütörtökön a lett közszolgálati televízióban Raimonds Zukuls, a hivatal vezetője.

Elmondása szerint büntetőeljárást 258 esetben indítottak. Tavaly 144, az előző évben pedig 114 esetben.

A jogsértéseket áruforgalmi ellenőrzések során tárták fel a keleten Oroszországgal és Fehéroroszországgal is határos uniós tagországban, amely a NATO-nak is tagja.

A lett vámhivatal vezetője elmondta, hogy Oroszország és Fehéroroszország felé többnyire elektromos készülékek és berendezések, különböző autóalkatrészek és luxuscikkek kivitelét akadályozták meg. Ellenkező irányban pedig főként faipari termékeket, tüzelőanyagot, takarmányt és fémipari termékeket foglaltak le.

Az ukrajnai háború kezdete óta az EU tizenkét, kereskedelmi korlátozásokat és egyéb intézkedéseket is magában foglaló szankciócsomagot léptetett életbe Oroszország ellen. Hasonló büntetőintézkedéseket vezettek be Oroszország közeli szövetségesével, Fehéroroszországgal szemben is.

